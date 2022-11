Marta é um dos grandes símbolos do futebol feminino no Brasil e no mundo - Foto: Divulgação

Publicado 23/11/2022 16:01

Rio - No próximo dia 27, a praia de Icaraí, em Niterói, será palco da oitava edição do 'Mano a Mano - Donas do Jogo'. O campeonato, que acontecerá em frente à rua Otávio Carneiro, das 10h às 14h, visa fortalecer o empoderamento feminino, e contará com as ilustres presenças das craques Cristiane, Debinha e Alline Calandrini, além da rainha Marta.

O 'Mano a Mano - Donas do Jogo' é uma realização da X3M e da Dream Factory, que juntas têm a missão de mandar a mensagem de que o futebol também é feito para mulheres brilharem. Com a proposta de fomentar o protagonismo do futebol feminino no Brasil, o torneio conta com parceria da Prefeitura de Niterói, patrocínios do Guaraná Antarctica, além da fornecedora de energia da cidade, a Enel, esta através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Marta, eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela Fifa, será técnica de uma das três equipes participantes. Cristiane, atleta do Santos, e Debinha, campeã da Copa América 2022 pela seleção brasileira, também confirmaram a participação. Alline Calandrini, ex-atleta da modalidade e comentarista da Band, voltará aos gramados para disputa. As jogadoras irão integrar os times da competição. O torneio será transmitido ao vivo pela Band, das 12h às 13h, no programa "Show do Esporte".

Os três times se enfrentarão em uma disputa de 'golzinho', brincadeira popular nas ruas brasileiras. Com três atletas em cada equipe, elas tentarão estufar a rede com uma trave reduzida. Além da TV aberta, os torcedores também poderão viver a experiência no local, em uma arquibancada com a capacidade de 500 pessoas.