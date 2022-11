Arena Barueri - Divulgação

Publicado 23/11/2022 15:30

Iniciativa inédita no Brasil, o Jogo das Estrelas "Todas em Campo", que acontecerá no próximo dia 26, na Arena Barueri, em São Paulo, reunirá as 29 craques que brilharam nos Brasileirões A1 e A2, eleitas por votação popular. Divididas em duas equipes comandadas pelas lendas Pretinha e Roseli, as jogadores entrarão em campo às 16h, com transmissão gratuita da Eleven Sports . A abertura dos portões para o público será às 14h30 e a entrada será 1kg alimento não perecível, trocado pelo ingresso nas bilheterias. A capacidade total do estádio é de 3 mil pessoas.

O projeto tem iniciativa pioneira do Banco do Brasil e realização da Eleven Sports, que transmite gratuitamente as principais competições de futebol feminino no Brasil desde 2019. A ideia foi lançada meio do ano e promoveu uma votação, que somou quase 50 mil votos de fãs, para escolher as atletas que participariam do Jogo das Estrelas. O engajamento mostrou a crescente do público com a modalidade.

"Além do público, que participou efetivamente desde o início, sentimos a alegria das atletas com o convite para a partida. Para nós, que estamos há anos promovendo o futebol feminino brasileiro, é muito gratificante poder criar mais essa ponte entre público e craques. Sabemos o tamanho do crescimento do futebol feminino brasileiro nos últimos anos. O Brasil é um celeiro de talentos e elas merecem ter esse momento", disse Terence Gargantini, responsável pelas operações da Eleven Sports no Brasil e na América Latina.

Ícone e pioneira de futebol feminino brasileiro, Roseli irá comandar um dos times. Ao lado de Pretinha, a treinadora disse que o projeto ficará marcado. "Eu acho que todo mundo esperava uma iniciativa como essa. E com certeza veio para marcar a história do futebol feminino. Vai marcar a minha vida, minha carreira, sem dúvida. Não pude participar como jogadora, porque na época era mais difícil. Hoje o futebol feminino tem a oportunidade de vivenciar isso, e acho maravilhoso."

A meia Micaelly, do São Paulo, comemorou sua presença no evento. A atleta de apenas 22 anos quer aproveitar as oportunidades que outras não tiveram no passado: "Eu fiquei muito feliz por ser escolhida pelo público, por poder participar desse momento incrível. É legal saber que cada vez mais as coisas estão melhorando no futebol feminino, que estão valorizando cada coisinha", disse.

Já para a mais experiente Bruna Benites, zagueira do Internacional, o entusiasmo é o mesmo de uma iniciante. Aos 37 anos, ela elogiou a realização do Jogo das Estrelas: "É uma iniciativa bem legal, porque a gente acaba atuando com outras atletas que normalmente a gente atua contra. Vai ser especial, tem toda aquela resenha de final de ano e as pessoas que forem assistir vão ter um dia especial", pontuou.

As atletas escolhidas para o Jogo das Estrelas Todas em Campo estarão divididas da seguinte maneira:

Time Roseli: Lorena Leite (Goleira – Grêmio), Fabi (Lateral direita – Internacional), Pardal (Zagueira – São Paulo), Sorriso (Zagueira – Internacional), Daiane Medeiros (Zagueira – Flamengo), Barbara (Lateral esquerda – Bahia), Jojo (Lateral esquerda – Athletico Paranaense), Micaelly (Meia – São Paulo), Ana Carla (Meia – Santos), Gaby Soares (Meia – Real Brasília), Mayara Vaz (Meia – Botafogo), Cássia (Atacante – Grêmio), Ellen (Atacante – Bahia), Sol (Atacante – Athletico Paranaense) e Mariana Santos (Atacante – Cruzeiro).

Time Pretinha: Camila (Goleira – Bahia), Laís Giacomel (Lateral direita – Grêmio), Bruna Benites (Zagueira – Internacional), Amanda Christina (Zagueira – Real Ariquemes), Ana Rebeca (Zagueira – Ceará), Fe Palermo (Lateral esquerda – São Paulo), Brena (Meia – Santos), Edna Baiana (Meia – Ceará), Camila Pini (Meia – Real Brasília), Gabriele Barrozo (Meia – Real Ariquemes), Rafa Travalão (Atacante – São Paulo), Monique Correa (Atacante – Athletico Paranaense), Katyelle Alves (Atacante – Minas Brasilia), Leidi (Atacante – Flamengo).