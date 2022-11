Mais de 1.3 milhão de torcedores acompanharam jogos do Flamengo em 2022 - Paula Reis/C.R. Flamengo

Publicado 23/11/2022 14:56 | Atualizado 23/11/2022 14:58

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta quarta-feira (23), um relatório do público e renda do Campeonato Brasileiro Séries A e B, e da Copa do Brasil. O documento apontou que pouco mais de 13.5 milhões de torcedores estiveram presentes nos estádios em partidas das três principais competições nacionais.

Como era de se esperar, o Flamengo foi o clube que mais levou torcedores aos estádios. Neste ano, 1.315.556 flamenguistas estiveram presentes em jogos mandados pelo clube da Gávea. A média de público do Rubro-Negro no Brasileirão foi de 54.599 torcedores, e de 55.614 em jogos da Copa do Brasil.

Já o Fluminense foi o sexto clube com maior média de público no Campeonato Brasileiro, com 30.593 torcedores. Na Copa do Brasil, a torcida do clube das Laranjeiras teve a segunda maior média da competição, com 43.852 torcedores, perdendo apenas para o Flamengo.

Saindo do Maracanã, o Botafogo mandou seus jogos no Nilton Santos, e foi o 10º clube com maior média de torcida no Brasileirão, com 20.861 torcedores. Já na Copa do Brasil, o Glorioso ficou na 15ª colocação entre os participantes do torneio, com uma média de 16.255 botafoguenses por jogo.

Mesmo jogando em um estádio com menos capacidade que o dos seus rivais, o Vasco conseguiu superar o Botafogo, e foi o terceiro clube com maior média de torcida na Série B, com 23.643 torcedores. Por outro lado, o Cruzmaltino foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, sem ter feito jogos em casa. Com isto, não aparece no ranking divulgado pela CBF.

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comemorou os números positivos vistos no documento divulgado pela entidade.

"Os números do relatório mostram a força do futebol brasileiro após o fim das restrições provocadas pela pandemia. A presença assídua dos torcedores nos estádios e o sucesso financeiro das competições nos deixam mais confiantes para uma temporada ainda melhor em 2023", destacou Ednaldo Rodrigues.