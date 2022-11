Elle Brooke - Reprodução / Instagram

24/11/2022

Rio - A lutadora Elle Brooke é uma estrela do OnlyFans. Seus conteúdos na plataforma de conteúdo incluem inclusive vídeos de sexo explícito. No entanto, ultimamente, ela não tem divulgado esse tipo de "tape". Em participação no programa "The Blue Tick Show, do YouTube, do apresentador Mikey Melin, a atleta explicou o motivo.

"Você realmente precisa de 'certificados' para trabalhar com outra pessoa [no pornô], o que não tenho no momento. Sei que parece nojento", afirmou.

Recentemente, Elle iniciou sua carreira no boxe e já declarou que se encontrou no esporte. Ela inclusive afirmou que gostaria de ter iniciado sua trajetória mais cedo.

"O maior erro que já cometi é provavelmente não começar o boxe mais cedo. Tenho 24 anos e, se começasse antes, seria bem melhor [no boxe]", contou.