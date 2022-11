Ronaldo Fenômeno - Divulgação/AFP

Publicado 24/11/2022 15:20

Rio - O sorriso estampado no rosto de Ronaldo Fenômeno é contagiante. Além das boas lembranças trazidas pela Copa do Mundo, o ex-atacante tirou um peso das costas com o acesso do Cruzeiro à Série A do Campeonato Brasileiro. O atual sócio-majoritário da SAF da equipe celeste recebeu um recado do argentino Germán Cano. Sem pensar duas vezes, abriu as portas do clube para o artilheiro.

"Portas estão abertas para o Germán Cano também no Cruzeirão Cabuloso", brincou Ronaldo Fenômeno em uma de suas lives, antes de aceitar se encontrar com o atacante do Fluminense para um abraço. Cano nunca escondeu a admiração pelo ex-camisa 9 da seleção brasileira.

Apesar da brincadeira de Ronaldo em abrir as portas do Cruzeiro, Germán Cano não sairá tão cedo do Fluminense. O atacante acabara de assinar um novo vínculo com o clube carioca até o fim de 2025 Na ocasião, mostrou muita emoção em poder seguir fazendo história nas Laranjeiras.

"É um orgulho muito grande, estou muito feliz. Gostaria de parabenizar o trabalho de todos os companheiros, pois foram eles que me motivaram a continuar trabalhando e fazendo gols. Também gostaria de agradecer ao presidente e à diretoria por me permitirem ficar aqui mais três anos. É um orgulho grande, são palavras de agradecimento, pois a verdade é que sou muito feliz aqui e estou desfrutando muito. Espero continuar fazendo história, para levantar taças e seguir brigando muito no próximo ano pela Libertadores, pois sonhamos muito com isso", disse o jogador.

Cano foi o artilheiro do último Brasileirão com 26 gols. Pelo Fluminense, já são 70 partidas realizadas e 44 gols marcados, batendo recordes e se tornando peça chave no esquema tático de Fernando Diniz.