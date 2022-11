Luis Castro. Treino do Botafogo no Espaco Lonier. 11 de Agosto de 2022, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra. - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 26/11/2022 12:40

Rio - O treinador do Botafogo, Luís Castro, estaria despertando o interesse de outros clubes. De acordo com informações do portal "Goal", o Flamengo e o Rangers, da Escócia, teria interesse na contratação do técnico português, que tem contrato com o Glorioso até 2023.

Rival alvinegro, o Rubro-Negro acabou encerrando as negociações para renovar com Dorival Júnior. O favorito para assumir o comando do atual campeão da Libertadores é Vitor Pereira, do Corinthians. Apesar disso, outros nomes podem ganhar força no clube carioca.

Já em relação ao Rangers, da Escócia, o treinador Luís Castro seria o plano B do clube. O português seria uma opção caso a negociação com Michael Beale, atual treinador do Queens Park Rangers, não evolua.

Apesar do possível interesse de outros clubes, a situação do português no Botafogo é muito tranquila. Luís Castro conta com o apoio total de John Textor, que o contratou visando um planejamento de algumas temporadas. Nos momentos mais difíceis e de maior pressão na atual temporada, a demissão do português jamais foi cogitada.