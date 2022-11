Richarlison - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/11/2022 14:25 | Atualizado 27/11/2022 14:44

Rio - Autor dos dois gols da vitória do Brasil na estreia da Copa do Mundo, o atacante Richarlison, de 25 anos, defende o Tottenham. Porém, de acordo com informações do jornal espanhol "AS", o brasileiro pode ter um novo destino após a disputa do Mundial: o Real Madrid.

O clube espanhol teria interesse na contratação de Richarlison para reforçar a sua linha de frente que já conta com Karim Benzema, Vinicius Junior e Rodrygo. No entanto, para tirar o brasileiro do Tottenham, o Real terá que desembolsar ao menos 100 milhões de euros (R$ 563 milhões nas cifras atuais).

Richarlison acabou de deixar o Everton para acertar com o Tottenham. O clube de Londres pagou algo em torno de 50 milhões de libras (aproximadamente R$ 315 milhões). Revelado pelo América-MG, o atacante se destacou pelo Fluminense e foi vendido em 2017 ao Watford. Um ano depois, acabou negociado com o Everton.