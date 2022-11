Titular da zaga de Portugal, Danilo Pereira sofreu fratura durante o treino de sábado (26) - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Titular da zaga de Portugal, Danilo Pereira sofreu fratura durante o treino de sábado (26)PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 27/11/2022 12:42

Danilo Pereira, titular de Portugal na Copa do Mundo, sofreu no treino de sábado (26) uma fratura em três arcos costais de sua costela direita. O zagueiro realizou exames na manhã deste domingo (27) e foi dado como indisponível para os trabalhos da seleção portuguesa pela Unidade de Saúde e Performance, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Ainda não se sabe quanto tempo Danilo Pereira ficará afastado dos gramados, mas, segundo jornais portugueses, ele não estará disponível para o restante da fase de grupos da Copa do Mundo, perdendo portanto os duelos contra Uruguai e Coreia do Sul.



Fernando Santos pode optar por Pepe, experiente zagueiro que se recuperou de uma lesão no joelho, ou pelo jovem António Silva, zagueiro do Benfica que recebeu sua primeira convocação justamente para a Copa do Mundo do Catar.



Danilo Pereira era nome certo para Portugal na Copa da Rússia, mas uma lesão no tendão de Aquiles às vésperas do Mundial o tirou da competição. Convocado no Qatar, ele foi titular na vitória por 3 a 2 sobre Gana.



O próximo compromisso da seleção portuguesa é nesta segunda-feira (28), contra o Uruguai, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos. Com uma vitória, a seleção pode carimbar vaga às oitavas de final.