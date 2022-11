Pelé - Divulgação

PeléDivulgação

Publicado 30/11/2022 15:42

São Paulo - Após ser internado apresentando inchaço no corpo , Pelé tem quadro estável. A informação foi dada pelo Hospital Albert Einstein em boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira.

"Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável", diz a nota.

De acordo com informações da "ESPN", o corpo médico que cuida do atacante confirmou o quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e ainda identificou uma “insuficiência cardíaca descompensada”. Outro problema relatado foi que a quimioterapia realizada ao longo dos últimos meses não vem apresentando mais respostas para os tumores presentes nos órgãos do Rei do Futebol.



Pelé vai ser submetido a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira para uma avaliação mais aprofundada dos problemas detectados e dos órgãos comprometidos pelo câncer metastático. De acordo com a "ESPN", o Rei chegou ao hospital muito inquieto, e também foi diagnosticado com uma confusão mental.



Em publicação nas redes sociais, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, afirmou que a internação do Rei do Futebol era prevista. "Os meus irmãos estão no Brasil visitando, eu vou no Ano-Novo. Não tem surpresa e nem emergência, agradecemos todo carinho e amor que vocês transmitem", disse.



Pelé iniciou tratamento contra um tumor no cólon em 2021 e precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento dos médicos. Na segunda quinzena de janeiro, o Hospital Albert Einstein confirmou que o ex-atleta de 82 anos esteve no local para dar continuidade ao tratamento.



Em tratamento contra o câncer, o ex-jogador já foi submetido à uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. A saúde de Pelé já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado do ex-atleta.



Considerado o maior jogador da história do futebol, Pelé, tem 82 anos. Ídolo do Santos e da seleção brasileira, o ex-jogador é o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo e também a marcar 1.283 gols.

Leia o boletim médico sobre o Pelé na íntegra:

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (29) para uma reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de colón identificado em setembro de 2021.



Após avaliação médica, o paciente foi levado a um quarto comum, sem necessidade de internação em uma unidade semi-intensiva ou UTI. O ex-jogador está com pleno controle das funções vitais e condição clínica estável.



Dr. Fabio Nasri, geriatra e endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Rene Gansl, oncologista no Hospital Israelita Albert Einstein; Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Superintendente Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein"