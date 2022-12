Pelé está em um quarto comum do Hospital Albert Einstein - Foto: Reprodução/YouTube

Publicado 02/12/2022 15:49

Nesta sexta-feira, o Hospital Albert Einstein, onde Pelé está internado, divulgou um boletim médico sobre o estado do Rei. A nota oficial informa que a equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que tem sido tratada com antibióticos. Além disso, o boletim confirma que a resposta tem sido adequada, e que o ex-jogador está estável e com melhor geral no estado de saúde.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021.



A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento".

Pelé, aliás, já se manifestou. Na última quinta-feira, ele lembrou que foi ao hospital para fazer sua visita mensal e agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido.

"Amigos, eu estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias!", escreveu o Rei Pelé.