Publicado 03/12/2022 17:06 | Atualizado 03/12/2022 17:06

Catar - Internado desde a última terça-feira, Pelé não teve "nenhuma piora" em seu quadro clínico nas últimas 24 horas e segue instalado em um quarto comum. É o que informa o boletim médico divulgado neste sábado pelo Hospital Albert Einstein, que ainda diz que o Rei do Futebol respondeu bem ao tratamento de uma infecção respiratória e apresenta estado de saúde estável.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", diz o boletim.

Segundo familiares, a internação de Pelé se deu para um período de avaliações rotineiras. Em nota na última quarta-feira, o Albert Einstein informou que o ex-jogador passa por uma reavaliação do tratamento de um tumor de colón, diagnosticado em setembro de 2021.

Em setembro de 2021, Pelé passou por uma cirurgia para retirada do tumor no cólon. Desde então, o Rei precisou ser internado algumas vezes por conta do tratamento.