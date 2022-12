Craque Neto, ex-jogador e apresentador do programa 'Os Donos da Bola', da Band - Reprodução/Band

Publicado 03/12/2022 17:35 | Atualizado 03/12/2022 17:35

O Craque Neto enviou uma mensagem de forças a Pelé, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira. O Rei do Futebol teria sido colocado em cuidados paliativos após não responder mais à quimioterapia.

Nas redes sociais, o ex-jogador do Corinthians ainda disse que os brasileiros não dão o devido valor ao ídolo do futebol mundial. "Toda força do mundo ao Rei Pelé! Infelizmente o brasileiro desvaloriza muito um dos maiores personagens de todos os tempos", escreveu Neto em sua conta no Twitter.

Pelé, de 82 anos, luta contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021. O ex-jogador foi submetido à cirurgia, mas teve diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado no início deste ano.