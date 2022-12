Carli e Nenê em jogo entre Botafogo e Vasco pelo Cariocão 2022 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2022 10:59

Rio - Descontentes com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), Botafogo e Vasco se alinharam nos bastidores de oposição à atual divisão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca . As duas equipes, que farão a pré-temporada nos Estados Unidos, estão estudando um amistoso em terras norte-americanas. As informações são do "GE".

A possível partida entre Botafogo e Vasco nos Estados Unidos deverá ser debatida entre os donos da SAF de cada clube, John Textor e 777 Partners. O duelo poderia servir pela terceira rodada do Campeonato Carioca, já que na programação do torneio, o clássico entre as equipes está marcado para 21 ou 22 de janeiro. Os dois clubes planejam jogar o Cariocão com um time alternativo e, no caso de um amistoso fora do Brasil, precisariam do aval da Ferj.

O elenco do Vasco viajará para os Estados Unidos no dia 14 de janeiro e já tem dois amistosos marcados na Flórida. O primeiro será diante do River Plate, no dia 17, e o outro contra o Inter de Miami, no dia 21. Já o Botafogo também irá para os EUA no mesmo mês, mas o local exato não está definido, Flórida e Arizona estão em pauta.