Douglas Silva participou do podcasta "Elleven Cast" - Reprodução / Elleven Cast

Douglas Silva participou do podcasta "Elleven Cast"Reprodução / Elleven Cast

Publicado 07/12/2022 13:10 | Atualizado 07/12/2022 14:38

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Bangu e outros clubes pelo Brasil, Douglas Silva, participou de um podcast esta semana e comentou a questão financeira da realidade da época. Campeão Brasileiro em 2001 pelo Athletico-PR, Douglas revelou ao Elleven Cast que conquistou o nacional como titular do 'Furacão' recebendo um modesto salário de mil e trezentos reais.

"As pessoas acham que o jogador de futebol financeiramente está sempre bem remunerado. Mas eu fui campeão no Athletico Paranaense ganhando mil e trezentos reais. Tem lá na carteira de trabalho. Depois que eu renovo para ganhar três mil". Relembrou Douglas.

O Athletico Paranaense faz uma temporada extraordinária, conquistando o estadual e o primeiro título nacional de sua história no ano de 2001. Além de Douglas Silva, o elenco contava com nomes como Kléber Pereira, Cocito, Ilan, Kléberson, Alessandro, além do artilheiro Alex Mineiro.

Além do 'Furacão', Douglas passou por clubes como Bangu, Flamengo, Grêmio, Brasiliense, entre outros e contou diversas outras curiosidades de sua carreira no Elleven Cast, novo canal de papo sobre esporte, música, entretenimento e negócios comandado pelos jornalistas Helder Martins e Alex Rodrigues.