Elenco do Botafogo celebra título da LibertadoresAFP

Publicado 26/12/2024 07:00

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco viveram fortes emoções e protagonizaram histórias que serão lembradas por suas torcidas pela eternidade. fotogaleria Rio - O ano de 2024 está chegando ao fim, mas ficará marcado para sempre na memória de boa parte dos torcedores cariocas. Ao longo da temporada,viveram fortes emoções e protagonizaram histórias que serão lembradas por suas torcidas pela eternidade.

Mais uma vez, o Rio encerrou o ano confirmando seu momento de protagonismo em resultados no futebol brasileiro. Pelo caminho, histórias importantes marcaram as trajetórias das equipes e serão relembradas nesta matéria pelo DIA.

- Fluminense conquistou a Recopa

o Tricolor foi campeão da Recopa Sul-Americana contra a LDU, adversária histórica. A temporada de 2024 começou da mesma forma que terminou 2023: com o Fluminense conquistando um título internacional. Campeão da Libertadores,, adversária histórica.

Em fevereiro, ainda comandado por Fernando Diniz, o time carioca foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida na altitude de Quito. Porém, fez valer sua força em casa e venceu por 2 a 0 no Maracanã, conquistando seu segundo título internacional no Maracanã em menos de três meses.

- Flamengo foi campeão carioca pela 38ª vez

conquistar o Campeonato Carioca pela 38ª vez. O adversário do Rubro-Negro na final foi o Nova Iguaçu, primeiro time de fora da capital a disputar a decisão desde 2006. Em março, foi a vez do Flamengo comemorar seu primeiro título na temporada aoO adversário do Rubro-Negro na final foi o Nova Iguaçu, primeiro time de fora da capital a disputar a decisão desde 2006.

Apesar do feito histórico, o time da baixada não foi páreo para o poderoso Flamengo. O time, então comandado por Tite, encaminhou o título no jogo de ida com um 3 a 0 no Maracanã. Na volta, Bruno Henrique marcou o único gol da partida, confirmando o Rubro-Negro como campeão invicto pela sétima vez na história.

- Vasco tirou 777 do comando da SAF

o associativo do Vasco conseguiu uma liminar para afastar a 777 Partners do comando da SAF. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o futebol voltasse a ficar sob poder do clube por conta das notícias de fraude financeira por parte da empresa nos Estados Unidos. Logo no início do Campeonato Brasileiro, em maio,. A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o futebol voltasse a ficar sob poder do clube por conta das notícias de fraude financeira por parte da empresa nos Estados Unidos.

Com isso, o presidente Pedrinho, que assumiu o Cruz-Maltino no início do ano, passou a ser o responsável pelas decisões da SAF. Agora, o time de São Januário busca um novo investidor.

- Flamengo se tornou pentacampeão da Copa do Brasil

levou a equipe à conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Após não empolgar ao longo de 2024 com Tite, o Flamengo optou pela demissão do treinador e apostou em Filipe Luís para comandar a equipe. O ídolo rubro-negro fez a equipe retomar o caminho das vitórias e

O ex-lateral estreou no primeiro jogo da semifinal contra o Corinthians, no Maracanã, e venceu por 1 a 0. Depois, teve cabeça fria para segurar o 0 a 0 em Itaquera, mesmo jogando com um a menos por mais de 60 minutos, e levar o Flamengo à final.

Na decisão, o adversário foi o Atlético-MG. Com uma vitória imponente por 3 a 1 no primeiro jogo, o time carioca teve tranquilidade para administrar a vantagem no jogo de volta, no dia 10 de novembro, na Arena MRV, e venceu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata.

- O adeus de Gabigol

o atacante anunciou logo após a conquista que não renovaria seu contrato, que vai até o fim de dezembro. No mesmo dia do título na Copa do Brasil, a torcida do Flamengo ficou sabendo que a Era Gabigol chegaria ao fim. Protagonista da decisão com dois gols no primeiro jogo,, que vai até o fim de dezembro.

O camisa 99 foi o autor de um dos gols da partida, que terminou empatada em 2 a 2. A despedida do atacante aconteceu contra o Vitória, na última rodada do Brasileirão. Mesmo sem nenhuma pretensão no torneio, a torcida rubro-negra lotou o Maracanã para exaltar um dos maiores ídolos de sua história.

- Flu foi do céu ao inferno e brigou contra o rebaixamento até o fim

Apesar do bom resultado na Recopa, o ano de 2024 foi para o torcedor do Fluminense esquecer. O Tricolor emplacou uma sequência negativa sob o comando de Fernando Diniz e chegou a ocupar a lanterna do Brasileirão nas primeiras rodadas, o que resultou na demissão do treinador.

Com apenas seis pontos em 13 rodadas, o clube anunciou a contratação de Mano Menezes para tentar escapar da queda. Mesmo com um desempenho aquém do esperado para um campeão da América, a equipe conseguiu emplacar uma sequência de pontos importantes, que foram decisivos para dar uma sobrevida no campeonato. Porém, tropeços em jogos primordiais, como contra Juventude e Criciúma em casa, fizeram com que o drama do clube fosse prolongado até o fim.

A permanência na Série A só foi confirmada na última rodada com a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, que ainda disputava o título, no Allianz Parque. , que ainda disputava o título, no Allianz Parque.

- É tempo de Botafogo!

Mas nenhum time carioca viveu tantas emoções nesta temporada quanto o Botafogo. Após um 2023 de decepção por conta da derrocada histórica no Campeonato Brasileiro, o Glorioso deu a volta por cima e fez história sob o comando de Artur Jorge.

conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história, voltando a ganhar um título de expressão após 29 anos. Com uma campanha histórica, vindo da fase preliminar e eliminando clubes de grande expressão no mata-mata, como Palmeiras, São Paulo e Peñarol, o Botafogo venceu o Atlético-MG na final em Buenos Aires jogando com um homem a menos desde os 29 segundos de jogo e, voltando a ganhar um título de expressão após 29 anos.

confirmou o título do torneio, que não vinha desde 1995, ao vencer o São Paulo por 2 a 1, na última rodada, no Estádio Nilton Santos. Foi o primeiro título do Glorioso dentro de seu estádio. Oito dias depois, o Alvinegro coroou uma campanha sólida ao longo de todo Campeonato Brasileiro e também, na última rodada, no Estádio Nilton Santos. Foi o

Nem mesmo a eliminação precoce na Copa Intercontinental, com a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, nas quartas de final, conseguiu apagar o brilho da estrela solitária, que iluminou o Rio de Janeiro em 2024.