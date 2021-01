Por O Dia

Embolou geral e quem quiser disputar título do Brasileiro terá que entrar em cada rodada que falta como se fosse final de Copa do Mundo. O menor descuido pode significar o fim da linha e os três pontinhos em disputa passam a valer ouro. O Flamengo voltou para a briga depois que o Internacional travou o São Paulo, e Grêmio e Atlético-MG empataram. Depende das próprias forças para conquistar o título. Jogará hoje contra o Atlhetico-PR enquanto sua torcida secará o Colorado no Gre-Nal. Rogerio Ceni não terá Rodrigo Caio, machucado, e Bruno Henrique (foto), suspenso. Será um teste de nervos, pois Autuori vai tirar partido disso fechando os caminhos, trabalhando o sistema nervoso do adversário, sobretudo se sair com gol na frente. Será um teste de fogo para o equilíbrio emocional dos cariocas, que precisam saber que assim será até o final. A partir de agora vale o lema do Horta, é Vencer ou Vencer.

UM CLÁSSICO ESCONDIDINHO

Fluminense e Botafogo já arrastaram multidões ao Maracanã um sem número de vezes na históris do confronto, promovendo espetáculos simplesmente memoráveis. Hoje se encontrarão em São Januário, às 20h30, sem público e sem o interesse de outras épocas. O Fluminense ainda brigando por vaga na Libertadores, o Botafogo tendo que ganhar o primeiro de uma série de sete jogos para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, tarefa árdua para quem em 31 jogos venceu apenas quatro.

PEDALADAS

Governo do Rio de Janeiro libera a presença de convidados na final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, no próximo sábado, no Maracanã. Cota de 10% da capacidade, ou seja, sete mil presentes. Eles acham que convidados não passam vírus.

O atacante Wellington Silva pode trocar o Fluminense pelo Gamba Osaka, do Japão.

Onda da pandemia de Covid-19 pode paralisar o Campeonato Português.

BOLA DENTRO

A boa campanha do Bragantino no Brasileiro anima a Red Bull, empresa investidora. A ideia é montar uma equipe ainda mais forte e ambiciosa para 2021. Com asas.

BOLA FORA

Tudo indica que caminha para o fim o relacionamento entre Messi e o Barcelona, é visível o seu desconforto e a impressão é de que espera junho chegar para se despedir.