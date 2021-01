Mesmo que seja campeão brasileiro, Abel Braga dificilmente seguirá no Internacional Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 07:00

O Gre-Nal foi emocionante e a galera assistiu roendo as unhas dos pés. A vitória de virada do Internacional por 2 a 1, mais do que folga na liderança do Campeonato Brasileiro, valeu a quebra de um tabu que durava 11 jogos e a certeza de que o Colorado quer o título e sabe como consegui-lo. Abel Braga merece ser campeão, seu trabalho frutificou em meio a duras críticas e sabendo que na sala de espera um outro treinador espera para assumir o seu lugar. Não bastassem os três pontos conseguidos com garra e coração, os resultados ajudaram, empate do São Paulo, derrotas de Atlético-MG e Flamengo. Dez pontos numa rodada. Nada decidido, a briga continua e o final vai ser dramático, haja coração.







BBB DA BOLA

No Big Brother da Bola está formado o paredão. Se você acha que Fernando Diniz deve sair da casa digite 1, se acha que quem deve ir para o saco é o Sampaoli, digite 2, e se optar pelo Ceni, digite 3. O fato é que a trinca está acumulando fracassos: Diniz chegando a quinta eliminação na temporada, Sampaoli esperando por milagre para justificar a fortuna que fez o Atlético-MG gastar sem sucesso e Ceni só explicando derrotas. Esse paredão promete.







PEDALADAS

Olimpíada de Tóquio aguardando canetada final para ser cancelada. Governo está sensível ao veto da opinião pública, que não quer o evento por falta absoluta de segurança contra o vírus.

Palmeiras x Vasco. Vanderlei Luxemburgo comeu o Galo e agora vai pra cima do Porco, amanhã, às 20h, em São Paulo.

Pai de Santo garante que Botafogo ainda se salva.







BOLA DENTRO

Paulo Autuori sabe como poucos armar uma equipe dentro das suas limitações, Se faz um gol na frente, raramente leva virada. Flamengo do Ceni foi engolido por ele.







BOLA FORA

O covarde ataque de um grupo de bandidos ao ônibus do São Paulo, na ida para o Morumbi, com uso de explosivos, tem que ser enquadrado como ação terrorista e tratado como tal.