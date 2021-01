Por O Dia

Publicado 27/01/2021 00:00

A impressão que passa é que, no futebol do Flamengo, a coisa desandou, cada um tratando do seu, sem união e muito menos comunicação. Sinto Rogério Ceni (foto) perdido, sem um norte e tentando fazer o melhor, sem achar a ponta do novelo. O argumento de que Ceni é inexperiente não convence. O cara tem uma história de liderança como jogador num clube de ponta e a transição para a nova função teria que ser tranquila para o domínio do grupo. No Fortaleza, mostrou competência despertando o interesse do Flamengo, onde chegou sob aplausos. O curto-circuito deve ter ocorrido no convívio do dia a dia, alguma coisa deve ter acontecido para que ficasse isolado com suas ideias. Talvez o racha interno entre os que mandam, os que acham que mandam e os que querem mandar tenha contaminado o ambiente, engolindo o treinador. Pela sua formação, por ser recém-chegado e não ser do tipo que bate de frente, Ceni pode ter se apequenado no meio do tiroteio.

O POTE DE OURO DA LIBERTADORES

Nem nos sonhos dos mais otimistas dos torcedores do Santos pintou a possibilidade de fechar a temporada disputando o título da Copa Libertadores. Santos e Palmeiras jogarão a final no sábado, no Maracanã. Para o vencedor, um prêmio de 15 milhões de dólares. Para o perdedor, 6 milhões de dólares. No agregado de etapas vencidas, ao campeão, R$ 110 milhões, ao perdedor, R$ 60 milhões. Nada mal, depois de enfrentar tantas dificuldades. O trabalho do técnico Cuca tem tudo a ver com isso.

PEDALADAS

A Conmebol impôs condições e teremos convidados para o duelo entre Palmeiras e Santos na decisão da Libertadores, no sábado, no Maracanã. Será que a CBF pedirá o mesmo tratamento para a decisão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras?

Al-Nasser, dos Emirados Árabes, volta à carga e quer o meia Everton Ribeiro, do Flamengo. Quem viu diz que a proposta do mundo árabe é robusta e balançou o jogador rubro-negro.

BOLA DENTRO

Claudinho, artilheiro do Red Bull Bragantino, de 23 anos, é mais que revelação. Ninguém jogou mais ou foi mais regular no Brasileirão, que caminha para o fim. É o craque do campeonato.

BOLA FORA

Vento virou e Jorge Jesus passa dificuldades no comando do Benfica. No pior momento ainda veio a covid-19 para complicar as coisas. Mister olha para trás com saudades.