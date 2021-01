Por MH

Publicado 31/01/2021 00:00

Agora vai! O Flamengo triturou o Grêmio, com momentos que relembraram os bons tempos e que voltaram a encher de esperança a Nação Rubro-Negra. Calma nessa hora, foi bom, mas em futebol não há milagres. É começar amanhã em Recife contra o Sport de onde parou em Porto Alegre. Ficou provado que o problema estava mais na atitude, na vontade de ganhar, de mirar na vitória, de brigar por ela. Rogério Ceni (foto) não descobriu a fórmula mágica, apenas os jogadores produziram mais, se empenharam com vontade e isso fez a diferença. Não é certeza de vitórias sucessivas. No caminho estão adversários difíceis e que precisam ser respeitados. Só abriu a esperança de que o título está em disputa e que se existe uma chance. A ordem é suar sangue, se for preciso, na batalha por cada palmo de espaço no campo. Fazem parte da vitoriosa história do Flamengo taças conquistadas com o coração batendo no peito do pé. É disso que a galera gosta, é isso que a galera quer.





É LENHA

O técnico Vanderlei Luxemburgo levou o time do Vasco para Atibaia e fez um trabalho específico, pilotado também pelo preparador físico Antônio Mello. Trataram a partida de hoje com o Bahia, em São Januário, como se fosse uma final. Luxemburgo acha que os três pontos serão fundamentais para alcançar o objetivo e alerta que o adversário também pensa da mesma forma. O confronto desta tarde será escamado e disparado, debaixo de calor de 40 graus à sombra. Imagine no campo, correndo por uma hora e meia.

PEDALADAS

O SBT está perto de ser a emissora de televisão que transmitirá o Cariocão 2021, que começará no dia 27 de fevereiro, três dias depois do encerramento do Campeonato Brasileiro.

A Globo quer pagar menos pelo Brasileirão e os clubes não concordam.

O Atlético-MG fechou com o atacante Hulk, de 34 anos, que estava na China.

O Internacional pega dureza. O técnico Abel Braga sabe que o Red Bull Bragantino não é bolinho.

BOLA DENTRO

O médico Serafim Borges, que trabalhou na Seleção, alerta contra os riscos de se jogar sob altas temperaturas. O risco para a saúde dos atletas é ignorado por quem deveria zelar por eles.

BOLA FORA

Renato extrapolou e perdeu a noção do ridículo ao transferir sua ira para os jornalistas gaúchos, como se deles fosse a responsabilidade pelos insucessos do Grêmio.