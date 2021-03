Rafinha voltou da Grécia Daniel Castelo Branco

Publicado 24/03/2021 00:00

Todo negócio tem duas pontas sem garantias de resultados, pode dar certo ou não. Rafinha largou o Flamengo seduzido por proposta do Olympiacos, da Grécia, e se deu mal. Voltou achando que seu lugar estava guardado no Flamengo. Não estava. Decepcionado, disparou contra os dirigentes dizendo-se vítima de guerra política interna. Exagero. O que houve foi uma análise custo/benefício. Rafinha alega que o treinador Rogério Ceni, a turma do futebol, os jogadores e os funcionários queriam a sua volta. Acredito, Rafinha é bom companheiro, mas completará 36 anos em setembro, caminha pra o fim da carreira. O elenco está bem servido na posição. A opção do clube, após análise que pode e deve ter incluído opiniões divergentes, foi não contratar. Decisão de quem arca com as consequências, paga contas e salários no fim do mês. Se não houve guerra na saída do Zico para a Itália, não seria agora que a Gávea seria sacudida por Rafinha.

BARATA VOA

O feroz combate ao vírus que nos aflige há um ano acertou o futebol no fígado. Autoridades sanitárias que atuam no sentido de estancar a contaminação da covid-19 sugerem medidas duras, acatadas por prefeitos e governadores, mas com posições distintas. Toda essa indefinição deixou o mundo da bola totalmente confuso, sem saber o que fazer de fato. Não vejo mesmo como seguir com as competições, sejam elas estaduais, nacionais ou internacionais, no meio desse abre e fecha, fruto de um grande tiroteio político.

PEDALADAS

Depois de proibir visitantes estrangeiros em Tóquio durante a realização da Olimpíada, se comprometendo a devolver o dinheiro dos ingressos para 600 mil que compraram os bilhetes antecipadamente, o governo japonês também vetou ingresso de oito mil voluntários.

Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, vetou a contratação do lateral-direito Rafinha. Será que houve guerra política lá no clube gaúcho também?

BOLA DENTRO

Volta Redonda não faz boa campanha no Campeonato Carioca por acaso. O clube se organizou, montou estrutura de qualidade e agora colhe frutos desse trabalho.

BOLA FORA

Seria melhor para todos se nossos governantes, em âmbito municipal e estadual, se pusessem de acordo suspendendo o bangue-bangue político e atirassem numa só direção.