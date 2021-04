Cazares Rodrigo Coca / Corinthians

Por Venê Casagrande

Publicado 13/04/2021 13:04

Rio - O atacante Juan Cazares, de 29 anos, é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar contrato com o Fluminense. O jogador, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, vai reforçar o Tricolor e assinar um vínculo até o dezembro de 2022.

Revelado pelo Independiente del Valle, Cazares jogou no Brasil pela primeira vez no Atlético-MG, onde chegou a fazer dupla de ataque com Fred. Entretanto, apesar de boas atuações, envolveu-se em muitas polêmicas fora do campo. Acabou negociado com o Cortinthians, onde não teve bom desempenho em 27 partidas: fez apenas dois gols.

Além de Cazares, o Fluminense acertou a contratação do zagueiro Manoel e dos atacantes Abel Hernández e Raúl Bobadilha. O Tricolor ainda aguarda a liberação do zagueiro David Braz, que pertence ao Grêmio, e deverá acertar na próxima semana, porque está em isolamento devido à Covid-19.