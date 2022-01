Pedro Raul - Foto de Daniel Castelo Branco

Publicado 14/01/2022 17:25

O recurso financeiro do Vasco é reduzido. Mas o trabalho árduo da diretoria na busca por um centroavante é grande. E, depois de algumas tentativas, outro nome entrou na mira: Pedro Raul, como informou o Jornal O Dia na última quinta-feira . O atacante de 25 anos, inclusive, entrou em contato com Bruno Nazário, meia recém-contrato pela equipe, para buscar informações do time de São Januário.

Os dois são amigos desde os tempos de Botafogo, clube que defenderam juntos em 2020. Na conversa, Pedro Raul deixou claro a vontade de vestir a camisa do Vasco e voltar a morar no Rio de Janeiro, cidade que se adaptou facilmente quando atuou pelo Alvinegro.

Os contatos de Pedro Raul com pessoas do Vasco não se limitaram a Bruno Nazário. O técnico Zé Ricardo foi outro que bateu um papo com o centroavante para falar da vontade em tê-lo no elenco em 2022. O jogador gostou do que ouviu e quer topar o projeto, mas deixou claro que depende do "ok" do Kashiwa.

A negociação não é fácil e o Vasco já sabe disso. A vontade de Pedro Raul e o fato de ele estar fora dos planos do Kashiwa Reysol (por conta de desentendimento com o treinador Nelsinho Baptista) pesam a favor dos cariocas.

Por outro lado, há proposta formalizada do Juventude ao Kashiwa para ter Pedro Raul por empréstimo, pagando 1,5 milhões de reais e com uma cláusula que agrada aos japoneses: ele pode ser devolvido durante o empréstimo para ser vendido caso receba oferta de algum outro clube.

Ou seja, o interesse dos gaúchos faz com que o Kashiwa faça exigências ao Vasco, que ainda não formalizou a proposta e mantém as conversas com os empresários do atleta, que estão em contato direto com a diretoria do clube japonês.

Publicamente, o Vasco não comenta o assunto e tenta trabalhar na surdina para não criar alardes e despertar o interesse de outros clubes e, consequentemente, aumentar a concorrência.

Contratado no início de 2021 por 10,6 milhões de reais, Pedro Raul não se adaptou ao Kashiwa Reysol e foi emprestado ao Juárez, do México, no segundo semestre do ano passado. Os mexicanos queriam ficar em definitivo com o centroavante, mas ele deixou claro a vontade de retornar ao Brasil.

Em 2021, Pedro Raul disputou 18 jogos (11 pelo Kashiwa e sete pelo Juárez), marcou cinco gols (três pelo Kashiwa e dois pelo Juárez) e deu quatro assistências (três pelo Kashiwa e um pelo Juárez).