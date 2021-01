Marcão conseguiu a primeira vitória comandando o Fluminense à beira do campo Mailson Santana/Fluminense FC

Vou começar falando do alto: Fluminense. Vitória para apagar a goleada sofrida para o Corinthians fora de casa e para mostrar que há ordem e comprometimento no clube. O Tricolor venceu o Sport com várias mudanças no time, entre elas o atacante Lucca, autor do gol, e Marcão conseguiu seu primeiro triunfo. No baixo, vimos o Vasco frear qualquer empolgação do torcedor, após a derrota frustrante para o, até então, lanterna Coritiba. A expulsão infantil e imprudente de Henrique acabou com qualquer organização que o Cruzmaltino tinha e, para quem já sonhava até com G-8, a realidade mesmo é escapar do Z-4 e tentar uma vaguinha na Sul-Americana. Mais baixo do que o Vasco, e do que todos da Série A, é o último colocado Botafogo. É triste ver que o Glorioso, mais uma vez, está rumo ao rebaixamento. Por mais que eu tente acreditar, são nove pontos para o primeiro colocado fora da zona da degola e um time que parece totalmente descompromissado. A rodada do final de semana foi de altos e baixos para o futebol carioca. Tricolor lá em cima, Cruzmaltino vivo e um Alvinegro cada vez mais perto de “morrer” na Série A.



CAMPELLO TOMA A FRENTE

Depois de o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, convocar a posse de Jorge Salgado para o dia 25 de janeiro, algo que, no entendimento de muitos, fere o estatuto do Vasco, o presidente Alexandre Campello notificou Monteiro e afirmou que, se ele não convocar a posse até o dia 22, data prevista pelo estatuto, o próprio atual mandatário da diretoria administrativa vai fazer isso. Tomou a frente e quer que a transição seja finalizada da melhor forma possível. Monteiro, aliado de Leven Siano, ainda busca evitar a posse de Salgado. Desiste, Roberto. O Vasco precisa de paz.

INTEGRADOS AO FLU

Antes com o time sub-23, Daniel (lateral-direito), Luan (zagueiro), Raí (lateral-esquerdo), Nascimento (volante), além de André (volante), Martinelli (volante) - que foi titular contra o Sport -, e John Kennedy (atacante), agora os garotos fazem parte definitiva do elenco profissional do Fluminense. Momento importante, principalmente para os mais novos, de se acostumarem com o time principal. Transição feita e agora é mostrar serviço.

DEU PRA LUCRAR...

Lincoln saiu oficialmente do Flamengo para jogar no futebol japonês. O time é o Vissel Kobe, do gênio espanhol Iniesta. Além de jogar do lado do craque, Lincoln também rendeu três milhões de dólares ao Flamengo, cerca R$ 15 milhões. Pra quem estava treinando no time de base e não entregava nada nos profissionais, até que o Rubro-Negro conseguiu um excelente negócio...