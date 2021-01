OBotafogo sucumbiu aos próprios erros e à garra do Atlético-GO. Vitor Silva/Botafogo

21/01/2021

Eu demorei a começar a aceitar e me dói falar sobre isso. Quem me conhece sabe que sou um dos grandes defensores do futebol carioca e busquei ao máximo postergar esse texto. Mas, depois da derrota por 3 a 1, em casa, para o Atlético-GO, é inevitável não pensar que o Botafogo já não jogará mais a Série A na próxima temporada. São 23 pontos em 31 jogos. Apenas quatro vitórias. Isso mesmo. Quatro vitórias e 16 derrotas, mais da metade dos jogos em queda atuou foram perdidos. E eu ainda tinha a esperança de um milagre, uma reta final como fez o Fluminense em 2009, mas não. A matemática, apesar de ainda mostrar que dá, não bate com a postura do Alvinegro em campo. São jogadores entregues e que já aceitaram há muito tempo que a situação é irreversível. Desta forma, nem Jesus ajuda a fazer milagre. Faltam 21 pontos para serem disputados. O time de Barroca teria que conseguir, pelo menos, 17 para sonhar com a permanência. E a verdade é que ninguém acredita nisso. Nem eu. Mais um ano pra esquecer na história do Glorioso. Espero que a nova diretoria consiga apagar o incêndio e reconstruir um novo Botafogo. Mas que o fogo seja de alegria. Não de destruição.











A JOIA VAI PARA A ESPANHA

Não é de hoje que Marcos Paulo deixa claro que não quer mais vestir a camisa do Fluminense. Aos 19 anos, a temporada dele nem é tão boa assim pelo Tricolor, mas o potencial, de fato, é enorme. Não à toa o Tricolor deve vendê-lo para o Atletico de Madrid, um dos grandes times da Espanha e que sempre está chegando nas fases finais da Liga dos Campeões. Os valores ainda não foram revelados, mas há o risco de sair de graça caso não seja vendido imediatamente, já que o contrato se encerra no fim de junho. Tomara que renda alguma grana.











A NOVA 'MEGA-SENA' DO FLA

O Flamengo está estudando uma possível venda de uma das maiores joias da sua base na atualidade. Trata-se do meia Daniel Cabral, de 18 anos, que renovou recentemente seu contrato com o clube e tem uma multa de 100 milhões de euros (cerca de R$ 669 milhões). Ele, inclusive, já até estreou nos profissionais e, o que se fala nos bastidores da Gávea, é que pode ser vendido por valores parecidos com os de Vinicius Jr., algo em torno de R$ 150 milhões. É a chance de uma nova “Mega-Sena” rubro-negra.











A DECISÃO

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Mané Garrincha em momentos distintos. O Rubro-Negro ainda tenta engrenar e tirar da torcida a desconfiança em Rogério Ceni. Já o Porco aposta totalmente suas fichas no “discípulo” de Jorge Jesus, o também português Abel Ferreira, que colocou o time da final da Copa do Brasil, da Libertadores e ainda está na briga pelo Brasileirão. Uma das grandes finais atencipadas deste campeonato. É imperdível e só me resta, mais uma vez, lamentar a falta de público. Que jogo!