Por O Dia

Publicado 22/01/2021 00:00

O Vasco tem oito jogos pela frente no Campeonato Brasileiro. E, depois de derrotas contra Coritiba e Red Bull Bragantino, o Gigante da Colina se complicou no Brasileirão. Não só pelo resultado acachapante de 4 a 1 que o time de Vanderlei Luxemburgo sofreu jogando no estádio na Nabi Abi Chedid. Mas principalmente pela tabela cruel que terá no Campeonato Brasileiro. Dois oito confrontos, quatro serão contra times que briga diretamente por título ou G4 do Campeonato Brasileiro. Três contra equipes na luta contra o rebaixamento, ou seja, confronto direto, e um contra um adversário que está brigando pela pré-Libertadores. São eles: Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Corinthians e Goiás. Com 32 pontos, o campeonato do Vasco, para ser muito claro, tem que ser focado nas partidas contra Bahia, Fortaleza e Goiás. Tem que vencer as três e, quem sabe, sonhar com um pontinho nos outros cinco jogos contra adversários obviamente mais fortes. A derrota para o até então lanterna Coritiba, no último final de semana, desmoronou completamente o planejamento da comissão técnica e também da torcida. Agora é acreditar que o Vasco vai reagir para que o pior não aconteça. Complicou, mas não é impossível.





VALORIZAR O EMPATE

O Fluminense chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Coritiba, no Couto Pereira, mas conseguiu o empate por 3 a 3 no fim das contas. Muitos podem lamentar, mas cada ponto é importante nesta reta final, ainda mais jogando fora de casa, e mantém o Flu vivo pela vaga na pré-Libertadores. Em vez de reclamar, prefiro comemorar a reação da equipe, e que o time siga somando no Brasileirão. Agora é seguir com esse espírito e dar o presente da vaga para a torcida.

PELO MENOS ISSO

Na entrevista coletiva de Eduardo Barroca, técnico do Botafogo, o comandante afirmou que, apesar de muitos acharem ao contrário, o Alvinegro tem pagado em dia os seus atletas e funcionários. Ele ainda rasgou elogios a Durcesio Mello, novo presidente do clube, por conta da postura. Se há uma luz no fim do túnel, mesmo se a queda for concretizada, é essa: organização e respeito.

REVIRAVOLTA?

Próximo do Atletico de Madrid, um dos mais fortes times da Espanha, Marcos Paulo recebeu proposta do Parma, da Itália. O Fluminense levaria 1 milhão de euros pela joia, mas a tendência é que o atacante vá para o time dos Colchoneros, como é chamada a equipe espanhola. Vamos ver se haverá reviravolta ou tudo continuará como imaginávamos. O Flu tenta ganhar algum dinheiro. Tomara.