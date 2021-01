Por O Dia

Nesta semana, me peguei pensando nos rumos do futebol brasileiro e me deparei com a situação de dois clubes cariocas, em momentos totalmente distintos, mas que mostram a importância do comando e da experiência para se lidar com o futebol. O Vasco, antes de Vanderlei Luxemburgo, era simplesmente um bando em campo. Agora, o time voltou a jogar bola de verdade e está muito próximo de conseguir escapar do Z-4 do Brasileiro. Não só isso: Luxa mudou o Vasco de dentro para fora e passa a confiança necessária para que a torcida abrace, mesmo sem poder estar no estádio. Já o Flamengo de Rogério Ceni vive o contrário. Com Dome não estava muito bom, mas já era melhor do que com Ceni. O multicampeão ex-goleiro do São Paulo e da Seleção ainda não conseguiu fazer a transição necessária para segurar a onda que é comandar o Flamengo. Confiança que só diminui a cada jogo e a cada substituição feita por Ceni. A cada jogo decisivo perdido. E, inclusive, o nome de Luxa, flamenguista declarado, já até ecoou nos bastidores do Ninho do Urubu.

ADEUS DE UM CRAQUE

O meia Éverton Ribeiro está de malas prontas para deixar o Flamengo. Após se tornar ídolo com as conquistas e desfilar seu futebol, os 9,5 milhões de euros (cerca de 60 milhões de reais) oferecidos pelo Al-Nasr foram quase irrecusáveis. Fica o meu agradecimento pelo futebol apresentado pelo canhotinho em solo carioca. Joga muito. Só acho que, pensando em Seleção, ele deu adeus à Copa...

GRANDE PERDA NO ATLÉTICO-MG

Na briga pelo título e pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG perdeu o atacante Keno por tempo indeterminado. Ele rompeu um ligamento do cotovelo e está fora da reta final do Brasileirão por conta da lesão que aconteceu na vitória do Galo contra o Santos, por 2 a 0, no Mineirão. Com 57 pontos, os mineiros estão na frente do Flamengo, que tem 55, mas um jogo a menos.

CADA UM EM UM CANTO

Palmeiras e Santos vão protagonizar a final da Libertadores no sábado. O Peixe vai treinar no CT do Fluminense para a decisão, enquanto o Alviverde vai realizar atividades no Nilton Santos. O Maracanã está fechado há quase um mês para receber a maior competição de clubes da América do Sul. Pena não ter nenhum carioca, mas torço para que o futebol brasileiro faça um grande jogo.