Publicado 29/01/2021 00:00

Em uma semana, o Fluminense pode acertar a saída de três joias formadas em Xerém em momentos distintos. O primeiro é Wellington Silva, que vinha sendo titular e fazendo bom Brasileiro, mas recebeu proposta do Gamba Osaka, do Japão. Sua despedida está por detalhes. Com contrato encerrando em junho, ele tem valores a receber por atrasados, e o Tricolor não receberá compensação financeira, a não ser o perdão da dívida por parte do atacante. Já Marcos Paulo, de outra geração, assinou pré-contrato com o Atlético de Madrid. O Flu tenta liberá-lo logo para tentar arrecadar quase 4 milhões de reais pelo mecanismo da Fifa, já que ele sairia de graça se não fosse assim. Já Kayke, destaque da equipe campeã brasileira sub-17, está na mira do Shakhtar, da Ucrânia, e a oferta pode chegar a 20 milhões de euros. Mas o Manchester City pode vir forte por ser um dos mais ricos do mundo. O Flu vai tentando se sacrificar com garotos tão jovens saindo pela situação caótica financeira do clube.

BOLA DENTRO DA CBF

Esperançosa de que o futebol feminino no Brasil possa se tornar uma potência, a CBF segue investindo e renovou com a técnica da Seleção. Pia Sundhage, carismática e talentosa, fica até 2024, após assinar novo contrato. A sueca poderá comandar as meninas do Brasil em duas Olimpíadas e uma Copa do Mundo. É um acerto e tanto e tenho certeza de que ela vai "beliscar" algo pra nós. Grande fase!

FIM DA POLÊMICA

Palmeiras e Santos vão protagonizar a final da Libertadores amanhã, no Maracanã, e muitos torcedores estava se perguntando: "Para quem Neymar vai torcer?". A resposta? Ele mesmo deu. Disse que foi Palmeiras até os 12 anos de idade e, depois que chegou ao Santos, se apaixonou de cara. "Sou peixão!". Se vai fazer diferença ou não, não sei. Mas, se ele tivesse em campo, com certeza faria...

TAPETE EM 20 DIAS

O Maracanã recebe a final da Libertadores, e o que me chamou a atenção foi o que os técnicos de Flamengo e Fluminense mais reclamaram na temporada: o gramado do estádio. Em 20 dias, a Conmebol comandou o local e fez o tapete do Maior do Mundo voltar a ser tapete de verdade. Antes, estava mais para pasto. Qual é o motivo de, em 20 dias, a Conmebol conseguir fazer a grama parecer com a do futebol europeu e, em 13 meses, os clubes não terem conseguido? Era só isso que queria entender. Incógnita...