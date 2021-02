Vanderlei Luxemburgo conversa com integrante da equipe de arbitragem: 'Dois pesos e duas medidas' Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 08:00

Vasco e Bahia se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, em São Januário, e o jogo era totalmente decisivo pelas situações de ambos os times. O Gigante da Colina com 36 pontos e o Tricolor com 35 até então. Mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio e os juízes do VAR, que segue errando no futebol brasileiro, complicaram totalmente o jogo. Primeiro que eles não deram o pênalti do goleiro Douglas no lateral-direito Léo Matos. Solada e nem por revisão passou. No mínimo era para amarelo. Depois não expulsaram, aos 19 minutos do segundo tempo, o volante Gregore, após mais uma solada na coxa do meia Benítez, que inclusive tirou o camisa 10 do jogo. Depois dos acontecimentos, veio o lance de Leandro Castan e Douglas. O zagueiro não teve a mínima intenção de acertar o goleiro do Bahia, mas acertou em cheio. Infelizmente. Expulso com razão, mas por que o VAR só funcionou para prejudicar o Vasco? Porque não apareceu quando o Gregore solou o Benítez ou quando o próprio Douglas fez o pênalti no Léo Matos? A interferência da arbitragem foi característica e péssima na partida em São Januário. O Vasco, inclusive, quer a escuta do VAR para entender o que aconteceu. Já acionou a CBF. E com toda razão. Ser prejudicado contra um adversário direto em reta final de campeonato pode custar muito, mas muito caro ao Gigante da Colina. E Luxemburgo, na coletiva, deixou claro: Leonardo Gaciba comanda árbitros sem critérios. Todo jogo é uma interpretação diferente. Isso precisa mudar porque não tem tecnologia que dê jeito quando falta organização.

VOA, FLUZÃO

A verdade é que o Fluminense está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro, mesmo depois de tantos problemas, e está muito próximo de dar um grande presente à torcida: a vaga na Libertadores. O placar de 3 a 0 no Goiás foi para dar moral na reta final do Brasileirão e deixar claro que os jogadores estão comprometidos com os objetivos. Com críticas ou não, o trabalho do presidente Mário Bittencourt tem que ser reconhecido. E não para por aí.

RESSACA OU O CAMPEÃO?

Primeiro quero parabenizar o Palmeiras pelo título da Libertadores, no Maracanã. Jogo duro, difícil, mas que contou com a estrela de Rony e a bela cabeçada de Breno Lopes. Merecido por tudo o que fez na competição. Agora resta saber se o Palmeiras que o Botafogo pegará hoje, às 16h, no Allianz Parque, será o campeão ou o time da ressaca com o título. Vai comemorar, Porco! O Fogão está precisando...

E SEM TÍTULO DE NOVO

Eu canso de falar: é lindo ver o futebol dos times do Fernando Diniz. Lindo. Toque bonito, gols maravilhosos, posse de bola e tudo mais. Só que, no final, o que acontece? Demissão e nada de título. Mesmo após ficar no topo, o São Paulo de Diniz repetiu o destino dos times do treinador: não vai ganhar nada. Futebol moderno é necessário e muito importante para nos atualizarmos. Mas nada melhor do que a boa e velha vitória. Fica a dica.