Por O Dia

Publicado 04/02/2021 00:00

Flamengo e Vasco. A bola rola hoje no Maracanã, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. Não é final oficialmente, mas é final na cabeça e pela situação das duas equipes na competição. Já começo destacando que, de uma coisa, eles não poderão reclamar: o gramado. Aliás, será lindo ver, depois de muito tempo, um grande clássico com um gramado perfeito. Quatro pontos separam Internacional e Flamengo. O Colorado vai jogar no mesmo horário, contra o Athletico-PR na Arena da Baixada. Não tem outro resultado interessante para o time de Rogério Ceni, mesmo com um possível tropeço do Inter. É vencer. Se o Fla não vencer, fica cada vez mais longe do título. Já o Vasco também tem sua decisão. Mesmo que reconheça o rival como um time melhor, é clássico, amigo. É sangue nos olhos para se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.

DM CHEIO NA RETA FINAL

Diego Alves, Rodrigo Caio e Gérson. Os três jogadores são titulares absolutos do Flamengo. Ídolos e campeões. Mas devem ficar fora da partida contra o Vasco, assim como tem sido, principalmente com os dois primeiros. O goleiro e o zagueiro sofreram com lesões a temporada inteira e, como disse no outro texto, em uma "final", vão desfalcar o rubro-negro de novo. Parece até que não se recuperam direito para manter a sequência. Já o volante aguarda uma nova avaliação do inchaço em seu pé direito para conseguir ir à campo e ajudar o Fla. Reta final com departamento médico cheio. Situações que definem um campeonato.

JEJUM ENORME

Nos últimos 16 jogos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. São sete derrotas e nove empates. Detalhe é que, na gestão e Alexandre Campello, o Gigante da Colina não conseguiu uma vitória diante do maior rival. Agora é a era de Jorge Salgado e os jogadores, incomodados com os números, querem mudar esse panorama com a camisa do Cruzmaltino. Não tem motivação maior, principalmente para os que chegaram agora, do que começar o ano vencendo o principal adversário na história.

É PENSAR NO FUTURO

Matheus Nascimento.Treino do Botafogo no Estadio Nilton Santos. 24 de julho de 2020, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo saiu com o 1 a 1 do Allianz Parque. Não venceu e acredito que nem o mais otimista dos botafoguenses acredita que o Alvinegro vai conseguir se livrar do rebaixamento. Não está tudo bem, está péssimo, mas se tem algo que dá para pensar positivamente é na utilização da base do clube. Matheus Nascimento (foto), Cesinha, Rafael Navarro e alguns outros nomes mostraram vontade e qualidade para já começar a montar uma base para a Série B do Brasileirão e reerguer o Fogão. Foco nos garotos. Esse é o caminho.