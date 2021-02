Bruno Henrique foi liberado para a reta final do Brasileiro Daniel Castelo Branco

O Flamengo sofreu o Campeonato Brasileiro inteiro com desfalques, calendário e todos os problemas que rondaram o clube. Mas a reta final da competição promete pelo menos um alívio nas condições que atrapalharam o Rubro-Negro, principalmente no que diz respeito aos principais jogadores. Rodrigo Caio deve retornar contra o Corinthians, assim como o meia Diego, que vem sendo um dos pontos de equilíbrio do time, e deve ser titular, mesmo com a grande partida que o garoto João Gomes fez contra o Red Bull Bragantino. Mas havia ainda a possibilidade de o Fla perder Bruno Henrique após um lance em que o atacante acabou solando um atleta do Goiás. A boa notícia é que o STJD absolveu o camisa 27 e Rogério Ceni contará com o poder de decisão do atleta. Agora é ver como Ceni vai armar o time para um adversário que ele conhece de longa data, já que o enfrentou diversas vezes quando ainda era jogador. O Corinthians ainda briga por uma vaga na pré-Libertadores e a pressão por lá é tão grande quanto aqui. Porém, independentemente dessa questão, o Flamengo, ainda mais com vários dos principais jogadores à disposição, tem a obrigação de não tropeçar mais. Em 2009, o Rubro-Negro só assumiu a liderança na 37ª rodada. Ainda há tempo e o futebol segue sendo uma caixinha de surpresas. Eu acredito no título.

A Light, empresa que fornece energia para o município do Rio de Janeiro, foi a São Januário para cortar a luz do local por falta de pagamento das contas. Mas, antes do absurdo acontecer, o Vasco pagou as pendências. Atrasados da gestão passada e que continuam atormentando a atual. E vão continuar por muito tempo. Pelo menos a vergonha não foi tão grande para o clube...





Não é de hoje que o assunto Gatito Fernández vem gerando controvérsias no Botafogo. Muitos dentro do clube já davam a saída do goleiro como certa para a temporada em que o Alvinegro jogará novamente a Série B, mas ele fica, desmentindo Montenegro, que o acusou de ser covarde. E fica porque quer fazer parte da reestruturação do clube. Sendo muito sincero, me surpreendeu e ganhou pontos comigo. O paraguaio ainda pode ajudar - e muito - o Fogão.

O Fluminense está acertando as vendas do atacante Kayky e do volante Metinho para o Grupo City, que administra, além do próprio Manchester City, outras equipes no futebol mundial. Os valores podem chegar a R$ 200 milhões, mas, neste momento, o Flu já receberá R$ 100 milhões. A outra parte vai depender de metas. Os dois são da 'Geração de Ouro' do Tricolor e foram campeões brasileiros sub-17. A situação financeira do Fluminense, infelizmente, não permite recusar uma proposta dessa. E vai ajudar também para organizar a casa para a próxima temporada, principalmente por conta da Libertadores.