Publicado 18/03/2021 00:00

Faz pouco mais de um ano que o mundo vem enfrentando a pior crise de saúde e econômica dos últimos 100 anos e, claro, o futebol não foge disso, principalmente quando falamos sobre perdas com lucros em relação à bilheteria. O Flamengo, que tem uma das maiores torcidas do planeta, sofre — e muito — sem a renda dos rubro-negros. Mesmo assim, consegue honrar seus compromissos. Uma explicação clara é não só a política de austeridade, mas também a quantia que acumulou com vendas de jogadores. Foram mais de 600 milhões de reais em vendas de jogadores da base: Vinicius Jr. (foto), Paquetá e Reinier, com vendas que ultrapassam os 130 milhões de reais cada, encabeçam a lista que mantém boa parte da estrutura rubro-negra em pé. Quando falei sobre a necessidade de dar espaço para os garotos, é sobre isso: continuar vencendo e lucrando com as joias, ainda mais na atual situação do mundo. E o Flamengo, a cada ano, mostra que sabe fazê-lo muito bem. É um recado para quem está se reconstruindo ou até mesmo com a corda no pescoço.

E VEM MAIS POR AÍ NO VASCO...

O enxugamento do elenco do Vasco é uma necessidade do clube. Com cerca de 720 milhões de reais em dívidas e a perda de R$ 100 milhões em receita pela queda à Série B, a barca já passou e vai voltar pra buscar mais gente. Werley, Neto Borges, Henrique e Lucas Santos ainda têm contrato, e Alexandre Pássaro busca novo caminho para eles. Alívio na folha salarial e movimentos cirúrgicos no mercado. Parece que, enfim, o Vasco está contando com pessoas que sabem fazer futebol...

AGORA FORAM ELAS

O Fluminense já havia vencido um Fla-Flu na última semana, por 1 a 0, no Maracanã. E o Tricolor emplacou mais uma vitória no clássico diante do maior rival. Com gols de Kailane e Letícia, as meninas das Laranjeiras derrotaram o Rubro-Negro por 2 a 0 e vão enfrentar o Botafogo na final do Carioca, já que as alvinegras venceram o Vasco por 3 a 0. A final será no sábado, no Nilton Santos. Grande fase!

AFUNILOU COM UMA ZEBRA

Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Porto, PSG e Real Madrid estão nas quartas da Liga dos Campeões. Diferentemente dos outros anos, onde times menores chegaram longe, só temos o Porto como zebra (que nem é tão zebra assim, mas eliminou a Juventus de Cristiano Ronaldo). Voltando ao formato ida e volta, qualquer confronto será complicado a partir de agora. Será uma das Champions mais difíceis. Olho nos craques...