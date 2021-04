Por O Dia

Foi um treino. Tudo bem que o Bangu não é um parâmetro muito bom para discutir sobre nível, além de conviver com salários atrasados. Mas segue sendo impressionante como o Flamengo titular é superior — e muito — a qualquer time carioca e da maioria no Brasil. Ceni decidiu colocar os titulares apenas na sétima rodada do Carioca, com exceção de Gabigol, que já havia atuado em um jogo como titular. Além de os garotos terem dado muita conta do recado, o nível de futebol e o elenco apresentados pelo time da Gávea são muito superiores aos demais: 3 a 0 com gols de Arrascaeta, Gabi e Bruno Henrique, os grandes craques e ídolos do Flamengo, ao lado de Éverton Ribeiro. Eles elevam o patamar do time de Ceni. Vai ser muito difícil tirar o título das mãos do atual campeão. Por mais que veja o Fluminense em progressão, se jogar como atuou diante do Vasco, vai perder. Por quê? Qualidade. Eles não vão segurar o freio e, daqui até o fim do campeonato, será assim. Um desfile de bola está começando novamente...

JOGADOR DE ELITE

Arrascaeta teve duas temporadas para mostrar a todo torcedor rubro-negro do que era capaz. E continua fazendo isso em praticamente todos o jogos do Flamengo. Gols, assistências, confiança e títulos. Mas não só isso: disciplina marca essa passagem do uruguaio e fica transparente no número de cartões amarelos. Apenas 1 advertência em 103 jogos. É algo assustador e que segue encantando a torcida do Flamengo e de outros clubes também.

ARRUMA ESSA ZAGA, CABO!

Três gols de bola parada nos dois últimos jogos do Campeonato Carioca. Dois contra o Madureira e um contra o Fluminense. Assim tem sido a vida do Vasco no quesito defesa e que tem também desmoronado partidas em que o Gigante da Colina até joga melhor. Ernando deve entrar para tentar resolver, mas tem que contratar mais um. Não era pra ter deixado o Marcelo Alves sair...

QUE SITUAÇÃO...

O meia Fredy Guarín, ex-jogador do Vasco e atualmente no Millionarios, da Colômbia, foi preso na tarde de ontem com acusações de violência doméstica contra os próprios pais. Vários vídeos rodaram a internet com o colombiano visivelmente alterado por algum entorpecente, cheio de sangue na roupa e sendo levado à força. Se agrediu alguém tem que arcar com as consequências. Mas ele precisa de ajuda psicológica. Desde o Vasco já vinha mostrando problemas nesse sentido.