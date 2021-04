Presidente Mário Bittencourt: Flu volta à Liberta após oito anos Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 08:00

Oito anos. Esse foi o tempo que a torcida do Fluminense ficou sem ver seu time desfilar pelos gramados da Copa Libertadores da América. Um tempo complicado em que foi preciso muito trabalho para que os obstáculos fossem superados. Muitos não acreditavam na classificação em 2020. Muito menos de forma direta para a fase de grupos. Mas o presidente Mário Bittencourt, a diretoria e os jogadores abraçaram a angústia da torcida e a transformaram em felicidade. Hoje, às 19h, a bola rola no Maracanã para que o Tricolor vá para cima do River Plate, um dos melhores times da América do Sul nos últimos cinco anos. Não precisamos falar sobre a história dos argentinos, mas eles precisam também respeitar a do time das Laranjeiras. A torcida não estará lá apoiando, mas os milhões de apaixonados pelo Flu terão o gostinho de ver seu time disputar a maior competição do continente mais uma vez. E digo mais: esperançosos por uma boa campanha e pela classificação à próxima fase. Não é só um jogo. É o marco de uma nova fase de alegrias para este clube. Uma grande fase!

UM ESPETÁCULO

Publicidade

Flamengo e Vélez Sarsfield fizeram uma partida espetacular pela Libertadores. Para quem dizia que ele não fazia a diferença, Arrascaeta resolveu para o time de Rogério Ceni, que venceu por 3 a 2. Golaço que tira parte da pressão do técnico e faz o Rubro-Negro começar com o pé direito na competição tão almejada. A torcida viu dois títulos brasileiros nos últimos dois anos. Agora quer também o tri da América...

NÃO PODE PASSAR EM BRANCO

Publicidade

Na quarta-feira não temos coluna por aqui. Mas São Januário, que já foi o maior estádio da América do Sul, completou 94 anos. A história do Brasil e da Colina se mistura até nas leis trabalhistas sancionadas por Getúlio Vargas. Carnaval, seleção brasileira, títulos, craques e tudo isso foi construído com o suor dos torcedores do Vasco. Não poderíamos, de jeito algum, deixar essa data tão especial passar em branco. Parabéns, São Januário!

QUATRO NA LISTA

Publicidade

É nítido que o Botafogo ainda não conseguiu engrenar na temporada. O trabalho de Marcelo Chamusca vem sendo constantemente contestado por conta dos resultados de uma equipe que só conseguiu três vitórias sob o comando do técnico. E agora a diretoria procura contratar quatro reforços para as seguintes posições: lateral-direito, volante, meia e centroavante. Está precisando mesmo. O Botafogo não pode nem pensar em ficar na Série B!