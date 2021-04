Por O Dia

Publicado 23/04/2021 00:00

O River Plate é um dos melhores times da América do Sul. Isso ninguém discute. Mas estamos aqui para falar sobre um time de Guerreiros, que ficou oito anos longe da maior competição da América do Sul e estreou com um empate no Maracanã. Não com gosto de vitória ou derrota, mas com a sensação de que há esperança. Os argentinos tiveram mais posse de bola, mas foi o Tricolor que finalizou mais vezes e levou mais perigo ao gol do adversário. Lutou, brigou, se doou e, mesmo saindo atrás do placar, empatou com o ídolo, o homem que voltou para recuperar a autoestima do torcedor tricolor: Fred. Não poderia ser de outro. O primeiro gol na Libertadores de 2021 foi com a cara do camisa 9. Cazares enfiou linda bola de três dedos e o centroavante, de canhota, fez o coração do torcedor explodir. O River ainda cometeu mais de 20 faltas para tentar segurar o resultado. Temeram o Fluminense que, valente e com sabedoria, tem qualidade suficiente para ser um dos classificados deste grupo. Acredito numa grande fase!

CHANCE AOS GAROTOS

Marcelo Cabo (foto) tem feito um trabalho interessante no que diz respeito aos garotos do Vasco. Após dar descanso maior a nove atletas que não tiveram férias desde a temporada passada, ele promoveu a subida do lateral JP Galvão, dos zagueiros Yuri e Menezes, além do atacante Arthur Salles. Tudo isso para a partida contra o Resende, a última pela primeira fase do Carioca. Joia se busca em casa.

VAI TER VAR NO CARIOCA

O Campeonato Carioca tem ocorrido com tranquilidade na Taça Guanabara. Lógico que erros de arbitragem aconteceram, mas nós temos falado mais de futebol do que qualquer outra coisa. Agora, as semifinais da competição vão utilizar o VAR por decisão dos quatro clubes que estão na disputa pelo título estadual. Tomara que o mais importante seja a bola e não o apito, como vimos durante a temporada passada inteira...

COMEÇOU FALIDA

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, se juntou com mais 11 gigantes europeus para criar a Super League, ignorando a Champions League e dando vaga cativa aos fundadores. Não durou uma semana. As retaliações dos torcedores, jogadores e figuras importantes do futebol, além da Uefa, boicotaram a Super League. O futebol é do povo e os mais fracos têm que ter a chance de vencer os mais fortes.