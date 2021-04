Como ocorreu em Brasília, Rogério Ceni pode erguer outra taça Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 08:00

Flamengo e Volta Redonda fecham a Taça Guanabara como os melhores times do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro mesclou a equipe e só jogou com os titulares na reta final, mas isso não é desculpa, já que tropeçou em alguns jogos. Por isso, mesmo tendo uma equipe infinitamente melhor, tem que tomar cuidado com o excelente time do Voltaço na competição. Trabalho sério e até como meu amigo técnico e comentarista dos 'Donos Da Bola' René Simões gosta de dizer: “Dá gosto de ver o Volta Redonda chegar”. E a Taça Guanabara vai ser decidida no detalhe. É muito legal ver que, mesmo contra um time de estrelas, o menor pode vencer. O futebol é isso e até para aquele papo de Superliga na Europa é um grande exemplo. O futebol carioca tem, sim, seus problemas. Mas sou totalmente contra a frase “tem que acabar”. Vai ser jogão! No fim das contas, temos que valorizar cada vez mais nosso estado porque grandes, talvez os maiores, saíram daqui e eu vi muitos deles saírem de baixo.

VACINA PARA OS ATLETAS

Publicidade

O Brasil vai conceder vacina para todos os atletas que irão disputar a Olimpíada e a Paralimpíada pelo país. Já era algo que a Conmebol implantou e agora vai beneficiar cerca de duas mil pessoas que defenderão as cores verde e amarela no Japão. Boa sorte aos nossos guerreiros que irão representar o país. Grande fase!

OLHO NELE

Publicidade

O Vasco enfrenta o Resende às 16h, em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca. E vai ser apenas um bom teste para ver esse time de Marcelo Cabo jogar, já que a equipe não está classificada para as semifinais da competição. Entretanto, quero destacar o garoto Riquelme, que deve ser titular na lateral esquerda do Gigante da Colina. Joga muito e tem tudo para se firmar futuramente. Olho nele!

KAYKY VALE TUDO ISSO

Publicidade

Vendida por quase R$ 80 milhões, a joia do Fluminense vai para o Manchester City. Kayky é um talento raro e um daqueles que a gente olha e tem a certeza de que dará um grande jogador. Rápido, habilidoso, ousado, tem ímpeto e talento dignos de um craque brasileiro. Apenas 17 anos. É muito novo para ter feito a partida que fez diante do gigante River Plate. O time de Pep Guardiola acertou em cheio.