Publicado 30/04/2021 00:00

Era o gosto que a torcida tanto queria: vencer uma partida de Libertadores. A noite de quarta-feira já começou diferente para os tricolores. Depois de um perrengue para chegar ao local da partida, em Armênia, na Colômbia, os jogadores estavam fechados no objetivo de trazer o resultado e colocar na cabeça de toda pessoa que torce para o Fluminense que é possível se classificar para a próxima fase. Um 2 a 1 com a cara do torneio e o Flu, mesmo recheado de garotos que estão fazendo o seu primeiro ano como profissionais, foi valente e jogou como manda o figurino. Mas, no fim, a experiência decidiu. E ele, sempre ele, guardou os dois gols da vitória tricolor contra o Santa Fe, um deles com um passe especular de Nenê, que caprichou na letra. Fred é uma instituição dentro da instituição que é o Fluminense. E muitos ainda o contestam e criticam Roger Machado pela insistência no "vovô" Nenê. Parabéns aos jogadores, diretoria e comissão técnica pela noite porque a verdade é que o Fluminense segue caminhando cada vez mais para uma grande fase!

FRED É TOP 10

Já pensou numa lista com Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandovski, Suárez, Cavani, Aguero e companhia tendo o Fred incluso nela? Pois é, pode não só pensar, como também acreditar. Com os dois gols diante do Santa Fe, o artilheiro tricolor chegou a 402 bolas nas redes e se tornou o décimo maior artilheiro em atividade no futebol mundial. Será que o "Don Fredon" tem história pra contar?

A VALORIZAÇÃO DAS JOIAS

Não é novidade que a maior fonte de renda dos clubes brasileiros em curto prazo é a venda de jogadores. Com o Vasco tem sido assim durante anos e, após negociações ruins como a de Mateus Vital para o Corinthians, parece que o clube tenta ser mais forte no mercado. Bruno Gomes recebeu proposta de cerca de R$ 6 milhões do futebol russo, o que pagaria duas folhas salariais do elenco, e o Gigante recusou porque entende que o valor deveria ser muito mais alto pela joia.

100 JOGOS DE UM CRAQUE

Gerson completou 100 jogos pelo Flamengo contra o Unión La Calera Daniel Castelo Branco

Gérson foi apontado como grande promessa desde o Fluminense. Subiu para os profissionais como meia e não demonstrou tudo o que esperavam, mesmo com a qualidade costumeira sempre ao lado. Foi à Europa retornou ao Brasil pelo Flamengo para se tornar um dos melhores volantes brasileiros da atualidade. Joga de meia e até ponta. Ele completou 100 jogos pelo Rubro-negro e coleciona títulos sendo o "coringa do Flamengo". Joga muito!