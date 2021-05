Por O Dia

Na goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre o Santa Fe, no Maracanã, muita gente criticou o time de Rogério Ceni mesmo após uma goleada na Libertadores. Deixei claro que existem detalhes a serem acertados, mas que aquele triunfo deveria ser valorizado. É a competição mais complicada da América do Sul e que, de alguns anos para cá, o Rubro-Negro está aprendendo a jogar. O placar de 3 a 2 sobre a LDU, na altitude de Quito, é simbólica em vários sentidos. Primeiro, confirma que Ceni faz um bom trabalho. Depois, podemos destacar a força que o time da Gávea tem dentro de qualquer lugar do continente e acabar com aquele negócio de que o time não é "copeiro". Não só pelos títulos, mas por saber jogar a Libertadores. E, para finalizar, deixar claro que, apesar da idade, o elenco é muito eficiente com as peças que tem. Gabigol não entra nessa conta, mas Bruno Henrique parecia um robô no bom sentido: praticamente não sentiu a altitude e fez uma partida memorável. A classificação está praticamente garantida às oitavas. Esse time ainda dá muito caldo.

GABIGOL AO LADO DE ZICO

Por mais que muitos não se atrevam a fazer a comparação — e entendo porque Zico não é só um jogador, mas sim uma instituição —, os números de Gabigol e do Galinho pelo Rubro-Negro, pelo menos na Libertadores, são iguais. E isso é simplesmente enorme para o camisa 9, que cada vez mais consolida seu nome na história: 16 gols na competição e, obviamente, ele vai passar Zico. Grande fase!

GOLAÇO DO ARGENTINO

O nome mais próximo da palavra "ídolo" para o torcedor vascaíno na atualidade se chama Germán Cano. Maior artilheiro estrangeiro do clube no século XXI, o jogador também faz gol fora de campo. Ele criou um site de leilão com materiais que utilizou atuando pelo Vasco. O intuito é arrecadar verbas para ajudar a comunidade do Tuiuti, ao lado do estádio de São Januário. Dos gols que ele já fez, esse é o mais bonito. Parabéns ao argentino!

FINAL INGLESA E QUENTE

Manchester City e Chelsea vão fazer a final da Uefa Champions League da temporada. O time de Guardiola, que tem a "Orelhuda" como obsessão, bateu o PSG de Neymar, enquanto os Blues conseguiram eliminar o poderoso Real Madrid. Mais uma final entre times ingleses, assim como foi Liverpool x Tottenham há dois anos. Mostra que a Premier League segue sendo a liga mais forte do mundo e dificilmente outra conseguirá passar. Grande final!