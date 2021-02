Michael Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/02/2021 13:45

Rio - Mais um problema para o Flamengo nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Após as lesões de Willian Arão e Bruno Viana, foi a vez do atacante Michael se contundir. O jogador sofreu um corte no dedão do pé esquerdo antes do treino deste sábado e não foi relacionado para o duelo contra o Internacional neste domingo.

