Publicado 31/03/2021 18:46

Destaques do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, os garotos das divisões de base já despertaram o interesse de outros clubes do Brasil. E o Goiás está de olho grande logo em três promessas do clube: Lázaro, Matheuzinho e Rodrigo Muniz, artilheiro isolado do Estadual, com cinco gols. Os meninos do Rubro-Negro passaram o bastão para os profissionais com o clube na liderança da competição.

Segundo informações do Diário Lance!, a diretoria esmeraldina já fez contato com a do Flamengo e agora só aguarda uma definição. A intenção é poder contar com o trio o quanto antes para a preparação da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como o lateral-direito Rafinha não acertou seu retorno ao Ninho e o experiente Isla é presença constante nas convocações chilenas, Matheuzinho deve seguir com chances sob o comando de Rogério Ceni. Portanto, a liberação por empréstimo é improvável.

Lázaro teve menos oportunidades no time principal. Neste início de Estadual, só foi titular uma vez e saiu do banco em outros três jogos, e não fez gols. A situação de Rodrigo Muniz é a complicada, pois ele tem uma forte concorrência no setor (Pedro, Bruno Henrique e Gabigol), mas já demonstrou seu faro de artilheiro.