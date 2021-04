Flamengo e Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 13:34 | Atualizado 11/04/2021 13:52

Brasília - De um lado o Flamengo, com sete títulos nos últimos dois anos, incluindo dois Brasileirões e uma Libertadores. Do outro, o Palmeiras, que ganhou as três últimas finais que disputou, todas em 2020, entre elas Libertadores e Copa do Brasil. E como esperado, um grande jogo no Mané Garrincha, onde os dois goleiros brilharam na decisão por pênaltis, após empate em 2 a 2, gols de Gabigol, Arrascaeta e Raphael Veiga (duas vezes). Melhor para o Rubro-Negro, que viu Diego Alves pegar três das nove cobranças e garantir o bicampeonato da Supercopa do Brasil.

Foi a primeira conquista da temporada e foi com muita emoção. Afinal, o Flamengo esteve muito perto de perder a decisão quando Filipe Luís chutou no travessão e Matheuzinho parou em Weverton. Mas o Palmeiras desperdiçou as duas chances que teve de ser campeão: primeiro porque Diego Alves pegou de Luan e depois Danilo mandou na trave. Nas cobranças alternadas, Pepê ainda perdeu a sua, mas o goleiro rubro-negro garantiu o título ao defender chutes de Gabriel Menino e Mayke, deixando Rodrigo Caio finalizar a decisão.

Como foi o jogo

No confronto entre as duas melhores equipes do futebol brasileiro, o já esperado choque de estilos aconteceu e foi potencializado graças ao gol do Palmeiras logo no primeiro lance, sendo mortal ao aproveitar saída de bola errada do Flamengo. E foi um golaço de Raphael Veiga, que girou sobre Willian Arão com um toque de calcanhar.



Com a vantagem, o Palmeiras pôde jogar no contra-ataque, enquanto o Flamengo tentou criar como de costume, mas falhou muito na marcação no meio e deu espaços. Por sorte, Diego Alves brilhou com grandes defesas no primeiro tempo em chutes de Rony e Raphael Veiga, duas vezes. E quando foi driblado por Breno Lopes, contou com a ajuda de Diego, que tirou a bola em cima da linha, aos 27.



Esse lance foi decisivo, pois o Flamengo tinha acabado de empatar a decisão com Gabigol, aos 22, aproveitando rebote na trave após grande jogada de Filipe Luís. O Rubro-Negro ainda se livrou de um pênalti marcado com a ajuda do VAR, que avisou que a falta de Isla em Wesley foi fora da área.



Mas o Flamengo também teve suas chances de virar. Bruno Henrique ficou cara a cara e parou em Weverton, que fez grande defesa. Até que Arrascaeta, em jogada individual, cortou para o meio e chutou no canto para fazer o segundo, nos acréscimos da primeira etapa.



Após o intervalo, o Flamengo voltou mais organizado no meio e chegou com mais com perigo, com Gabigol parando em Weverton e Arão chutando para fora. O Palmeiras mudou suas características e não ficou só atrás aguardando e buscou o ataque: Diego Alves parou cabeçada de Gustavo Gómez e Gabriel Verón cabeceou rende à trave.

Com as mexidas das duas equipes, o Flamengo ficou mais defensivo e deu a bola para o Palmeiras, que cresceu e empatou com Raphael Veiga, aos 28, cobrando pênalti cometido de maneira infantil por Rodrigo Caio em Rony. O pior é que, dois minutos antes, o Rubro-Negro poderia ter ampliado, mas Gabigol perdeu gol inacreditável, após tabela com Everton Ribeiro, ao chutar para fora na cara de Weverton.

A decisão ficou ainda mais aberta, com as duas equipes buscando o terceiro gol. Vitinho chegou muito perto ao chutar na trave. A bola ainda bateu em Weverton, mas não entrou. Assim como o chute de Gabigol, que o goleiro espalmou e depois segurou em cima da linha. E a decisão foi para os pênaltis.

Pelo Flamengo, Arrascaeta, Vitinho, Gabigol, João Gomes, Michael e Rodrigo Caio acertaram suas cobranças. Pela equipe paulista, Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Gustavo Scarpa, Viña, Gabriel Verón fizeram os gols.

FLAMENGO 2 (6) X 2 (5) PALMEIRAS

Local: Mané Garrincha, Brasília

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)



FLAMENGO: Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luis; Diego (João Gomes), Gerson (Pepê), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael) e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni



PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Viña; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael (Gabriel Menino), Breno Lopes, Raphael Veiga e Wesley (Gabriel Verón); Rony (Gustavo Scarpa). Técnico: Abel Ferreira



Gols: 1º tempo: Raphael Veiga (1 minuto), Gabigol (28) e Arrascaeta (48); 2º tempo: Raphael Veiga (28 minutos)



Cartões amarelos: Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Rogério Ceni (FLA); Felipe Melo, Wesley, Luan, Mayke (PAL)

Cartão vermelho: Abel Ferreira (PAL)