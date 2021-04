Gabigol marcou o primeiro gol do Flamengo na decisão contra o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 15:03

Além do título da Supercopa do Brasil, o oitavio conquistado em dois anos, Gabigol teve mais um motivo para comemorar muito. Com o gol marcado na decisão contra o Palmeiras, o camisa 9 tornou-se o maior goleador do Flamengo no Século 21, superando Renato Abreu.

Gabigol chegou a 74 gols em 106 partidas pelo Flamengo, enquanto o ex-volante ficou com 73 em 275 jogos. E o atacante não pretende parar por aí.



Publicidade

"É muito bacana, é uma marca expressiva. Divido com meus companheiros que fazem a bola chegar a mim e aos goleiros que treinam comigo durante a semana. Joguei com ele (Renato Abreu) no Santos. Com tão pouca idade, bater esse recorde me deixa feliz. Espero bater mais", afirmou Gabigol.



Com mais uma conquista pelo Flamengo, o camisa 9 vai se firmando na lista de grandes nomes da história do clube. Gabigol já levantou dois Estaduais, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Libertadores e uma Recopa.



Publicidade

"O título representa tudo. A gente treinou muito. Só aparece a gente sendo campeão e brincando, mas durante a semana a gente se dedica nos treinos. Foi um título merecido, o melhor time venceu", completou Gabigol, que agora tem 11 gols marcados contra o Palmeiras, a sua maior vítima.