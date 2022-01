Renê, do Flamengo - Gilvan de Souza

Rio - Mesmo que bastante apagado na atual janela de transferências, onde fez apenas duas contratações (o lateral-direito Santiago Ocampos , e o técnico Paulo Sousa ), o Flamengo segue sendo dono de um dos melhores elencos do Brasil. Com a presença de jogadores experientes, com passagens internacionais, como Diego, Diego Alves e Filipe Luís, além de jovens promessas como João Gomes, Matheuzinho e Hugo Souza, é normal que alguns jogadores que não se encaixem nessas categorias acabem perdendo espaço. E esse é o caso do lateral-esquerdo Renê.

No clube desde 2017, Renê chegou a brigar pela titularidade com o peruano Miguel Trauco por cerca de dois anos, até a chegada de Filipe Luís. Com o ex-atleta do Atlético de Madrid chegando, o camisa 6 acabou virando o reserva imediato da posição. Pouco tempo depois, em 2021, Renê viu o crescimento de Ramon, jovem de 20 anos, cria da base do Flamengo, que vem ganhando prestígio a cada dia que passa, e a tendência é que a valorização do jovem seja ainda maior neste ano.



Segundo informações da Coluna do Flamengo, Renê deve acabar sendo a terceira opção para a lateral-esquerda durante a temporada de 2021. Com a idade avançada de Filipe Luís, que já possui 36 anos, o experiente lateral passa a demonstrar maiores problemas por conta da questão física, fator que tem lhe prejudicado nos ultimos tempos. Com isso, o Rubro-Negro entende que precisa ter um jogador com maior potencial de evolução para a ‘passagem de bastão’.

Recentemente, o Santos demonstrou interesse na contratação de Renê, mas o Flamengo acabou recusando a proposta por não concordar com os valores oferecidos pelo clube da Vila Belmiro.

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na próxima quarta-feira (26), contra a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro ainda não terá seu elenco principal a disposição, e começará o Campeonato utilizando o elenco sub-20 e algumas exceções do elenco profissional, como é o caso do volante João Gomes, e do próprio lateral-esquerdo Ramon.