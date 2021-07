Pamela Rosa, Rayssa Leal e Leticia Bufoni - AFP

Publicado 25/07/2021 22:11 | Atualizado 26/07/2021 00:18

Um assunto que está tomando conta nas rede sociais durante as Olimpíadas de Tóquio é: "por que as notas das mulheres são mais baixas no skate?". A explicação é que para os juízes a base de avaliação é a mesma entre os sexos. Os jurados não fazem diferenciação entre homens e mulheres. O que muda, no julgamento, é a complexidade das manobras executadas.

A disparidade é porque, embora bem executadas, as manobras feitas até agora pelas mulheres, na visão dos jurados, são mais simples. A publicação exemplificou a explicação falando da segunda fase da competição, onde cada atleta pode fazer uma manobra. Enquanto os homens buscaram os corrimões mais altos, as mulheres se arriscaram nos mais baixos.

Na última madrugada, Kelvin Hoefler é o dono da primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O skatista de 27 anos nascido e criado em Guarujá, no litoral de São Paulo, conquistou a prata na final do skate street.