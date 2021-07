Rayssa Leal - AFP

Publicado 25/07/2021 23:50 | Atualizado 25/07/2021 23:56

Japão - Rayssa Leal, a fadinha, será a única representante brasileira na final do skate street feminino. Na noite deste domingo, a brasileira teve um excelente desempenho em Tóquio e se garantiu na briga pela medalha com o total de 14.91, avançando na terceira posição.

No entanto, o Brasil não conseguiu confirmar o favoritismo com Pâmela Rosa e Letícia Bufoni. A primeira, número um do mundo, não conseguiu ir bem e acabou zerando três notas em suas manobras, o que prejudicou sua colocação final. Ela somou apenas 10.06. Já Bufoni por pouco não conseguiu se classificar. A brasileira ficou na nona posição, ficando a uma de se classificar.

Rayssa Leal volta à pista a partir de 0h25 em busca de medalha para o Brasil.