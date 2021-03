Treino do Vasco em 08/03/2021 RAFAEL RIBEIRO

Publicado 11/03/2021 21:30

Rio - A negociação entre São Paulo e Vasco da Gama segue se desenvolvendo nos últimos dias para a transferência do meia argentino Martín Benítez. Alguns nomes estão sendo especulados na possível troca entre os times. Um deles é o do atacante Paulinho Boia, de 22 anos. Contudo, o empresário do jogador, Luciano Couto, não cravou o negócio, mas também não negou.

"Ainda não tem nada certo envolvendo Paulinho Boia, Vasco da Gama e São Paulo", disse o agente ao 'Detetives Vascaínos'. Além de Boia, o Cruzmaltino também quer uma compensação financeira por liberar Benítez antes do fim do contrato, que acaba em junho. Até agora, o clube já anunciou as chegadas do zagueiro Ernando, do meia Marquinhos Gabriel e do lateral Zeca.