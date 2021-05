Henrique Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 20:38

Rio - Depois de ter o contrato rescindido pelo Vasco nesta terça-feira, o lateral Henrique deve se juntar ao Lyon, da França. O jogador de 27 anos vinha treinando em separado no Cruzmaltino ao lado de outros atletas. Em contato com o 'Esporte News Mundo', o diretor de futebol da equipe francesa, Juninho Pernambucano justificou a procura pelo jogador.

"É um lateral trabalhador, aguerrido e que dá conta do setor", disse o ex-meia do Vasco, que também fez história com a camisa do Lyon.

Outro que vai deixar o clube é o atacante Talles Magno, esse vendido ao New York City, dos Estados Unidos. Werley, Neto Borges, Lucas Santos e Marcos Junior são outros atletas que não fazem parte do plano do Vasco para a temporada. O meia Carlinhos também teve o contrato rescindido pela diretoria nesta terça-feira.