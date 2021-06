Posto de vacinação drive thru Cotia - Divulgação Ascom/PMG

Publicado 14/06/2021 22:23

Guapimirim – Pessoas com 45 anos ou mais poderão se vacinar contra o coronavírus (Covid-19), em Guapimirim, na Baixada Fluminense, nessa terça-feira (15/6).

A vacinação ocorrerá das 8h às 11h da manhã nos seguintes locais: Base de Imunização da Praça da Emancipação, no Centro; no Colégio Estadual Alvina Valério Silva, em Parada Modelo; Drive-Thru no bairro Cotia, além dos postos de saúde nos bairros Vale das Pedrinhas, Vila Olímpia e Orindí (KM 11).

Até o último dia 11 de junho, um total de 23.516 doses da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer já tinha sido aplicada, sendo 16.730 como primeira dose e 6.786 como segunda dose.

O município está na bandeira amarela, de acordo com a classificação da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro na última sexta-feira (11). Até essa data, Guapimirim registrou 5.079 casos confirmados e 165 óbitos.

Nos últimos dias 11 e 12 deste mês, pessoas com 50 anos ou mais tiveram a chance de se imunizar, em Guapimirim, contra o coronavírus.