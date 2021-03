Cláudio Castro (ao centro) no Porto: para ele, é preciso investir em infraestrutura para que haja ainda mais desenvolvimento na região Divulgação - Governo do estado do RJ

Por Jupy Junior

Publicado 05/03/2021 21:27

ITAGUAÍ – O governador em exercício, Cláudio Castro, esteve em Itaguaí nesta sexta-feira (5) para cumprir agenda do programa Governo Presente, que prevê transferência simbólica do gabinete de diversas autoridades do estado a fim de dinamizar políticas públicas voltadas para cidades do interior. Na agenda de Castro, uma visita ao Porto de Itaguaí e o lançamento das obras de recuperação da rodovia prefeito Abeilard Goulart de Souza, a RJ-099, mais conhecida como Reta de Piranema. O governador ressaltou em um dos seus discursos a importância de duas vias de gasodutos que podem atrair muitos investimentos para o município.

PORTO DE ITAGUAÍ

A missão do Governo do Rio de Janeiro para incentivar novos negócios e gerar empregos no estado é investir em infraestrutura e melhorar a legislação tributária, disse Castro no Porto. Foi lá que ele se reuniu com empresários, investidores, trabalhadores e representantes do município. Ele destacou também as parcerias entre os setores público e privado como ferramentas para o desenvolvimento: “Não tenho dúvida nenhuma que, para gerar desenvolvimento aqui no Porto, precisamos melhorar a infraestrutura, incentivar negócios com uma legislação tributária mais simples. São ações que a gente vai fazer para criar empregos. Além disso, se nós conseguirmos caminhar para o lado do diálogo, não tenho dúvida que o nosso estado vai longe”, avaliou o governador em exercício.

GASODUTOS

Cláudio Castro lembrou também que 55,8% da produção nacional de gás natural é proveniente do Rio de Janeiro. Por isso, o Porto de Itaguaí poderá se tornar um dos polos de escoamento dessa produção: “A perspectiva é de um crescimento ainda mais significativo da produção de gás nos próximos anos, principalmente nos campos do pré-sal. Temos dois grandes desafios, o escoamento da produção e a monetização do grande volume que será produzido, preferencialmente através da chegada de novas indústrias, gerando emprego e renda para a população de nosso estado e aquecendo a cadeia econômica local”, afirmou.

Ele também lembrou que o Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE) da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) inclui, dentre as alternativas para escoamento de gás, duas rotas (4B e 5C) de gasodutos cujos destinos são o Porto de Itaguaí.

Os gasodutos ligam o Porto de Itaguaí aos dois polos de produção do pré-sal mais importantes do estado: a Rota 4B prevê a ligação com o complexo da Bacia de Santos e a Rota 5C com a Bacia de Campos.

“Com localização estratégica, o Porto de Itaguaí já se destaca nacionalmente e internacionalmente como o porto público que mais movimenta minério de ferro no Brasil. O gás ampliará a importância de Itaguaí na economia do Rio de Janeiro, tornando o porto um dos principais polos para escoamento da produção do pré-sal” – explicou Castro.

RETA DE PIRANEMA

O governador em exercício também esteve em Piranema para anunciar o início da uma obra importante: a revitalização da RJ-099, conhecida como “Reta”, que liga Itaguaí a Seropédica.

A rodovia vai receber obras de recapeamento, drenagem e sinalização em toda a sua extensão, em um investimento de cerca de R$ 66,5 milhões.

Com 13,5 quilômetros de extensão, a rodovia é um dos principais acessos ao Porto de Itaguaí. A Reta de Piranema terá toda sua estrutura modernizada, com recapeamento total com 60 mil toneladas de asfalto, implantação de placas de sinalização e pontos de iluminação, drenagem em oito quilômetros da rodovia, além de seis quilômetros de ciclofaixa. Para o governador Cláudio Castro, a revitalização dará mais segurança aos motoristas e também terá reflexos positivos na economia.