Cartaz do evento: palestrantes vão trazer aspectos do universo feminino para compor reflexões úteis para empreender e mudar de vida Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 06/03/2021 22:35

ITAGUAÍ – Um evento no dia 8 de março (de 9h30 às 18h), no Salão Cochicho, no Centro de Itaguaí, para as mulheres brilharem e traçarem novos caminhos nas suas vidas. Esta é a iniciativa de Isis Teixeira, que desde o começo da pandemia tenta incentivar mulheres a se reinventarem e encontrarem dentro de si novas motivações para continuar a batalha da vida diária.

Neste workshop – chamado “Mulheres que Inspiram” – seis palestrantes vão trazer cinco temas diferentes: Finanças (por Claudia Braga, contadora); Resiliência (com as psicólogas Gisele da Paz e Danielle Abraão); Bloqueios Emocionais (com a coach Karla Janes); Marketing Digital (com a mentora Mylena Belmonte); Terapias Cognitivas (com Vanessa Sgrancio) e A Importância do Coletivo no Processo (com Maria Carolina).

Em março do ano passado, estava tudo pronto para acontecer o Workshop, mas com a pandemia os planos de Isis Teixeira se frustraram em parte. Sem desistir da iniciativa, ela decidiu fazer de forma online e mesmo assim mais de cem mulheres acompanharam as lives que discutiram temas caros ao universo feminino. Houve sorteios de brindes, como vai acontecer agora também, na versão presencial.

Apesar de se realizar em um salão de festas bastante espaçoso, o evento vai ter acesso limitado a 40% da capacidade do local, e vai seguir os mais rígidos protocolos de segurança em relação ao coronavírus. O uso de máscara é obrigatório.

Para se inscrever, as interessadas devem telefonar para 9-7450-9042. As vagas são limitadas e o valor da inscrição é R$ 60.