Música é uma das artes abordadas pelos educandos que participam das atividades do projeto; banda formada em Itaguaí já se apresentou até em SP Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 07/03/2021 18:12

ITAGUAÍ – Com mais de 20 anos de existência, o projeto “Garoto Cidadão” atendeu mais de 10 mil educandos nas cidades em que o Grupo CSN atua. O objetivo do projeto – mantido pela Fundação CSN em parceria com a Prefeitura de Itaguaí, patrocínio da CSN Mineração e Sepetiba Tecon - é o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes por meio da música, teatro, dança, artes visuais e canto coral. Em Itaguaí, o projeto existe desde 2007, com uma unidade no bairro Engenho. Pois a Fundação divulgou que 150 novas vagas estão disponíveis e as inscrições estão abertas.

Um dos frutos do projeto em Itaguaí foi a criação de uma Big Band, que se apresentou em outras cidades do estado e também na capital de São Paulo. Jorge Alex, coordenador no município, explica: “Todo final de ano realizamos grandes espetáculos que integram todas as linguagens trabalhadas como artes cênicas, música, cidadania, circo e artes visuais. Além da abordagem artística, as oficinas culturais funcionam como ferramenta para trabalharmos o estímulo a cidadania nos nossos educandos”.

Publicidade

ATIVIDADES ONLINE

Apesar da unidade física no Engenho, o projeto teve que se adaptar aos tempos de pandemia e passou a ser online, utilizando todas as plataformas disponíveis para chegar aos educandos. Muitos utilizaram celulares de seus familiares, que por sua vez, passaram a acompanhar e interagir durante as atividades remotas. Graças a essa adaptação, foi possível estreitar relações com os familiares mesmo diante das imensas dificuldades em praticamente um ano de restrições sanitárias e sociais. Mesmo assim, os educandos desenvolveram atividades como saraus, contação de histórias, apresentações teatrais, oficinas para criação de instrumentos com materiais recicláveis e edição de vídeos.

Em 2021, as atividades iniciarão no dia 8 de março, também de forma virtual. É possível conhecer uma das atividades desenvolvidas em Itaguaí no site do Centro Cultural Fundação CSN (https://centroculturalfcsn.org.br/acervo/habitar-se-mostra-cultural/), nesta apresentação, contou com dança teatro e circo numa homenagem a Tim Maia.

Publicidade

PARA SE INSCREVER

Para se inscrever, o responsável deve entrar em contato pelo telefone (21) 2688-1114 para fazer o agendamento. Devido à pandemia e a fim de evitar aglomerações, a unidade trabalha apenas com horário agendado, de segunda a sexta, das 9h às 16h.



Para efetuar a inscrição são necessários os seguintes documentos: Do responsável - cópias do RG; do CPF e do comprovante de residência / Do educando – cópias da certidão de nascimento; da carteira de vacinação; foto 3x4 e declaração escolar (é obrigatório estar matriculado na rede pública de ensino).